İstanbul'un Simge Noktası Taksim'in İsmi Nereden Geliyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2026 - 14:26

İstanbul, Türkiye denince akla gelen ilk şehir. Bir bakıma turistler için Türkiye'nin sembolü. Bu sembol kentin de bir sembolü var. O da Taksim. Taksim Meydanı'na da ev sahipliği yapan bu bölge aslında diğer merkezler kadar tarihi değil. Gazeteci Mesut Oymak'ın aktardığına göre Taksim'in hikayesi İstanbul'un diğer tarihi semtlerinden çok farklı.

İsmi geçen maksem şu an nerede?

İsmi geçen maksem şu an nerede?

Bugün Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne girerken hemen sağ tarafta kalan, duvarlarında su musluklarının bulunduğu o tarihi taş yapı, işte bu 'paylaştırma' işleminin yapıldığı yerdir. Günümüzde ise bu bina Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
