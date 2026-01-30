İstanbul'un Simge Noktası Taksim'in İsmi Nereden Geliyor?

İstanbul, Türkiye denince akla gelen ilk şehir. Bir bakıma turistler için Türkiye'nin sembolü. Bu sembol kentin de bir sembolü var. O da Taksim. Taksim Meydanı'na da ev sahipliği yapan bu bölge aslında diğer merkezler kadar tarihi değil. Gazeteci Mesut Oymak'ın aktardığına göre Taksim'in hikayesi İstanbul'un diğer tarihi semtlerinden çok farklı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmi geçen maksem şu an nerede?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın