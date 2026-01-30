İstanbul'un Simge Noktası Taksim'in İsmi Nereden Geliyor?

İstanbul, Türkiye denince akla gelen ilk şehir. Bir bakıma turistler için Türkiye'nin sembolü. Bu sembol kentin de bir sembolü var. O da Taksim. Taksim Meydanı'na da ev sahipliği yapan bu bölge aslında diğer merkezler kadar tarihi değil. Gazeteci Mesut Oymak'ın aktardığına göre Taksim'in hikayesi İstanbul'un diğer tarihi semtlerinden çok farklı.