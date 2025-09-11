onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
“İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci” Sergileri Antalya Kültür Sanat’ta Sanatseverlerle Buluşuyor

“İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci” Sergileri Antalya Kültür Sanat’ta Sanatseverlerle Buluşuyor

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
11.09.2025 - 16:46

Antalya, kültür ve sanat turizminin merkezi olmaya devam ediyor. İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel seçkiler, Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul ve Ankara’da toplam 200 bini aşkın ziyaretçi tarafından beğenilen “İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergileri, 6 Eylül – 19 Ekim 2025 tarihleri arasında Antalya’da ziyarete açık olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya’da Kültür Sanatın Merkezi: AKS

Antalya’da Kültür Sanatın Merkezi: AKS

Sergilerin Antalya’daki ev sahibi Antalya Kültür Sanat (AKS), turizmin başkenti Antalya’da hem yerli hem yabancı ziyaretçilere kültürel deneyimler sunuyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, sergilerle ilgili yaptığı açıklamada:

'Antalya gibi turizm açısından çok kıymetli bir şehirde, İstanbul ve Ankara’da büyük ilgi gören sergilerimizi AKS’ta açmaktan mutluluk duyuyoruz. Ziyaretçiler, İstanbul’un tarihi yarımadasından Adalar’a uzanan güzelliklerini ressamların gözünden keşfedecek ve Latif Demirci’nin eğlenceli karikatürleriyle yüzlerinde tebessüm oluşacak.' dedi.

AKS, Picasso’dan Andy Warhol’a, Ara Güler’den Mercan Dede’ye kadar uzanan önemli koleksiyon sergilerine ev sahipliği yaparak Antalya’yı sanat ve kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline getiriyor.

İstanbul’un Güzelliklerini Antalya’da Keşfedin

“İstanbul’un Resmi” sergisi, İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen yaklaşık 300 İstanbul manzarasını içeriyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi, Tarihi Yarımada, Boğaz kıyıları, Üsküdar, Kız Kulesi, Haydarpaşa ve Adalar gibi İstanbul’un en ikonik noktalarını ressamların gözünden sunuyor.

İstanbul ve Ankara’da 160 bini aşkın ziyaretçi tarafından gezilen sergi, Antalya’da pazartesi günleri hariç her gün AKS’ın üçüncü ve dördüncü katlarında ziyaretçilerini bekliyor.

Karikatür Ustası Latif Demirci Antalya’da

Karikatür Ustası Latif Demirci Antalya’da

“Yazan-Çizen Latif Demirci” retrospektif sergisi, Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin 1975’ten 2022’ye uzanan üretim sürecini gözler önüne seriyor. Orijinal karikatürler, suluboyalar, çizim defterleri ve yayınlanmış albümler ile zenginleştirilmiş sergi, sanatçının hafızalara kazınan karakterlerini ve çizimlerini Antalya’da sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi, pazartesi günleri hariç AKS’ın ikinci katında 19 Ekim 2025’e kadar gezilebilir.

Antalya Kültür Turizmine Katkı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Kültür Sanat’ta sergilerin açılmasından duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi:

'Bu sergiler, Antalya’nın kültür ve sanat hafızasını zenginleştiriyor. İstanbul’un eşsiz güzelliklerini ressamların gözünden yeniden keşfetmek ve Latif Demirci’nin yarım asırlık çizim yolculuğunu görmek için tüm hemşerilerimizi ve Antalya’ya yolu düşen tüm misafirlerimizi sergiyi görmeye davet ediyoruz.'

Antalya Kültür Sanat, şehrin kültür turizmini ve sanat aktivitelerini destekleyen önemli bir merkez olarak, yerli ve yabancı ziyaretçiler için unutulmaz bir sanat deneyimi sunmaya devam ediyor.

Ziyaret Bilgisi:

Tarih: 6 Eylül – 19 Ekim 2025

Mekan: Antalya Kültür Sanat (AKS)

Katlar: 2., 3. ve 4. Kat (pazartesi hariç)

Sergiler: “İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın