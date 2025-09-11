“İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci” Sergileri Antalya Kültür Sanat’ta Sanatseverlerle Buluşuyor

“Yazan-Çizen Latif Demirci” retrospektif sergisi, Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin 1975’ten 2022’ye uzanan üretim sürecini gözler önüne seriyor. Orijinal karikatürler, suluboyalar, çizim defterleri ve yayınlanmış albümler ile zenginleştirilmiş sergi, sanatçının hafızalara kazınan karakterlerini ve çizimlerini Antalya’da sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi, pazartesi günleri hariç AKS’ın ikinci katında 19 Ekim 2025’e kadar gezilebilir.

Antalya Kültür Turizmine Katkı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Kültür Sanat’ta sergilerin açılmasından duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi:

'Bu sergiler, Antalya’nın kültür ve sanat hafızasını zenginleştiriyor. İstanbul’un eşsiz güzelliklerini ressamların gözünden yeniden keşfetmek ve Latif Demirci’nin yarım asırlık çizim yolculuğunu görmek için tüm hemşerilerimizi ve Antalya’ya yolu düşen tüm misafirlerimizi sergiyi görmeye davet ediyoruz.'

Antalya Kültür Sanat, şehrin kültür turizmini ve sanat aktivitelerini destekleyen önemli bir merkez olarak, yerli ve yabancı ziyaretçiler için unutulmaz bir sanat deneyimi sunmaya devam ediyor.

Ziyaret Bilgisi:

Tarih: 6 Eylül – 19 Ekim 2025

Mekan: Antalya Kültür Sanat (AKS)

Katlar: 2., 3. ve 4. Kat (pazartesi hariç)

Sergiler: “İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci”