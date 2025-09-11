“İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci” Sergileri Antalya Kültür Sanat’ta Sanatseverlerle Buluşuyor
Antalya, kültür ve sanat turizminin merkezi olmaya devam ediyor. İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel seçkiler, Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul ve Ankara’da toplam 200 bini aşkın ziyaretçi tarafından beğenilen “İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergileri, 6 Eylül – 19 Ekim 2025 tarihleri arasında Antalya’da ziyarete açık olacak.
Antalya’da Kültür Sanatın Merkezi: AKS
Karikatür Ustası Latif Demirci Antalya’da
