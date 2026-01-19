onedio
İstanbul'un En Güzel 10 İlçesi Belirlendi!

Sena Erdoğdu
19.01.2026 - 13:03

İstanbul'un büyüleyici güzelliklerle dolu 10 ilçesi, bize neden bu şehre aşık olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. İstanbul'un her köşesi ayrı bir hikaye anlatırken, bu 10 ilçe, şehrin kalbinin attığı yerler olarak öne çıkıyor. İşte İstanbul'un en güzel 10 ilçesi!

10. Fatih

'Tarihi Yarımada'nın kalbi Fatih, %2 oy oranıyla İstanbul'un en güzel ilçesini seçtiğimiz ankette 10. sırada yer aldı.

9. Şile

İstanbul’un doğa harikası Şile, %2 oy oranıyla listede dokuzuncu sırada yer buldu.

8. Maltepe

Geniş sahil bandı ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken Maltepe, %2 oy oranıyla sekizinci sıraya yerleşti.

7. Beykoz

Yeşille mavinin buluştuğu huzur noktası Beykoz, %5 oy alarak listenin yedinci sırasında sıralandı.

6. Adalar

Şehrin gürültüsünden uzak, nostaljik havasıyla Adalar, %6 oy oranıyla İstanbul’un en güzel altıncı bölgesi seçildi.

5. Üsküdar

Kız Kulesi’ne karşı gün batımı manzarasıyla ünlü Üsküdar, %8 oy oranıyla listenin beşinci sırasında yer aldı.

4. Beyoğlu

Tarihi İstiklal Caddesi ve Galata’nın büyüsünü taşıyan Beyoğlu, %9 oy alarak dördüncü sırada kendine yer buldu.

3. Beşiktaş

Sarayları, parkları ve hareketli semt hayatıyla Beşiktaş, %11 oy oranıyla en güzeller listesinde üçüncülüğü göğüsledi.

2. Sarıyer

Boğaz’ın eşsiz manzarasına ev sahipliği yapan Sarıyer, %12 oy alarak listenin ikinci sırasındaki yerini aldı.

1. Kadıköy

Modern yaşamın ve kültür-sanatın merkezi olan Kadıköy, %15’lik oy oranıyla İstanbul’un en güzel ilçesi seçilerek zirveye yerleşti.

