İstanbul Trafiğinde Son Durum: İlk İş Gününün Akşamı Trafik Durma Noktasına Geldi
16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'un en büyük sorunlarının başında 'trafik' geliyor. Artık sabah işe giderken veya akşam eve dönüş yolunda değil; 7/24 trafik yoğunluğu yaşanıyor. Adeta trafik kenti haline İstanbul'da haftanın ilk iş gününün çıkışında trafik merak ediliyor. İşte İBB Trafik Yoğunluk Haritasıyla İstanbul trafiği...
İstanbul trafiğinde son durum.
Trafik kazaları, bakım onarım çalışmaları bulunuyor.
