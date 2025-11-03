İstanbul Trafiğinde Son Durum: İlk İş Gününün Akşamı Trafik Durma Noktasına Geldi

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda İstanbul'un trafiğindeki son durum takip edilebiliyor. Saat 17.50 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda pek çok yol 'bordo' renkle gösteriliyor. Bu renk trafiğin söz konusu yollarda çok yoğun olduğunu belirtmek için kullanılıyor.