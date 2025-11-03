onedio
İstanbul Trafiğinde Son Durum: İlk İş Gününün Akşamı Trafik Durma Noktasına Geldi

Dilara Şimşek
03.11.2025 - 17:57

16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'un en büyük sorunlarının başında 'trafik' geliyor. Artık sabah işe giderken veya akşam eve dönüş yolunda değil; 7/24 trafik yoğunluğu yaşanıyor. Adeta trafik kenti haline İstanbul'da haftanın ilk iş gününün çıkışında trafik merak ediliyor. İşte İBB Trafik Yoğunluk Haritasıyla İstanbul trafiği...

İstanbul trafiğinde son durum.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda İstanbul'un trafiğindeki son durum takip edilebiliyor. Saat 17.50 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda pek çok yol 'bordo' renkle gösteriliyor. Bu renk trafiğin söz konusu yollarda çok yoğun olduğunu belirtmek için kullanılıyor.

Trafik kazaları, bakım onarım çalışmaları bulunuyor.

İBB haritasına göre 17.50 itibarıyla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde iki trafik kazası meydana geldi. D100 Florya-Küçükçekmece Yönü, sol şerit trafik kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şile Yolu Çekmeköy-Şile Yönü sol şerif yine kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. 13 noktada ise bakım-onarım çalışması sürüyor.

