İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 3 Ekim Cuma İstanbul'da Okul Var mı, Yok mu?

02.10.2025 - 15:44

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 2 Ekim Perşembe günü Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Saat 14.55'te yaşanan deprem, İstanbullulara büyük bir panik ve korku yaşattı. Panik anının ardından öğrenciler ve veliler 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Peki İstanbul'da okullar tatil mi, yarın okul var mı, yok mu?

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? (3 Ekim Cuma)

AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi ve okullarda da paniğe neden oldu. Öğrenciler ve veliler 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul Valiliği'nden henüz konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla 3 Ekim tarihinde İstanbul'da okullar tatil değildir.

Öte yandan İstanbul'da hissedilen artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Valiliğin okul tatiline ilişkin yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul Valiliği Son Dakika Açıklaması

'Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.'

Son Depremler

Bozkurt

İstanbul'da okullar tatil mi? Ne evet, ne hayır.