İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 3 Ekim Cuma İstanbul'da Okul Var mı, Yok mu?

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 2 Ekim Perşembe günü Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Saat 14.55'te yaşanan deprem, İstanbullulara büyük bir panik ve korku yaşattı. Panik anının ardından öğrenciler ve veliler 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Peki İstanbul'da okullar tatil mi, yarın okul var mı, yok mu?