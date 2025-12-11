onedio
İstanbul'da Aidatların En Düşük ve En Yüksek Olduğu İlçeler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
11.12.2025 - 21:54

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından hazırlanan 'Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi' çalışmasıyla İstanbul’daki rezidans, site ve apartman aidatları detaylı şekilde ele alındı. Raporda, kent genelinde 21 binden fazla toplu yaşam alanı ve 1,5 milyonu aşkın bağımsız bölümün verileri incelendi. Çalışmada ayrıca İstanbul’daki ilçeler bazında aidatların en yüksek ve en düşük olduğu bölgeler de sıralandı.

Aidat konusunda en yüksek ve en düşük ilçeler belirlendi.

Rapora göre İstanbul’da aidatlar en yüksek Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli’de, en düşük ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri’de uygulanıyor.

Bu ilçelerdeki ortalama rakamlar ise hayli şaşırtıcı.

Adalar'da 672 Lira, Beşiktaş'ta 13 bin 134 Lira...

Beşiktaş’ta aylık ortalama aidat 13.134, Beykoz’da 11.340, Sarıyer’de 11.214, Zeytinburnu’nda 9.788, Şişli’de 9.024 lira olurken, en düşük aidat 645 lira ile Adalar’da. Düşük aidatlar arasında Çatalca 1.750, Fatih 1.813, Arnavutköy 2.071, Silivri 2.832 lira ile takip ediliyor.

50 lira ödeyen de var, 62 bin lira ödeyen de...

PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, İstanbul’un merkez ilçelerinde aidatların doğal olarak daha yüksek olduğunu belirtti. Özen, bunun gayrimenkul ve kira fiyatlarının yüksekliği ile sunulan hizmet çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklandığını ifade etti. Çeper ilçelerde aidatların düştüğünü, bazı apartmanlarda ayda sadece 50 lira ödendiğini, ancak bu yerlerde temizlik ve çöp toplama gibi hizmetlerin sınırlı olduğunu söyledi. Öte yandan, günde üç kez çöp toplanan, oto yıkama ve teknik servis gibi pek çok hizmet sunan rezidanslarda aidatların çok daha yüksek olduğunu ve İstanbul’da 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğünü vurguladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
