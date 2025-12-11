İstanbul'da Aidatların En Düşük ve En Yüksek Olduğu İlçeler Belli Oldu

PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, İstanbul’un merkez ilçelerinde aidatların doğal olarak daha yüksek olduğunu belirtti. Özen, bunun gayrimenkul ve kira fiyatlarının yüksekliği ile sunulan hizmet çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklandığını ifade etti. Çeper ilçelerde aidatların düştüğünü, bazı apartmanlarda ayda sadece 50 lira ödendiğini, ancak bu yerlerde temizlik ve çöp toplama gibi hizmetlerin sınırlı olduğunu söyledi. Öte yandan, günde üç kez çöp toplanan, oto yıkama ve teknik servis gibi pek çok hizmet sunan rezidanslarda aidatların çok daha yüksek olduğunu ve İstanbul’da 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğünü vurguladı.