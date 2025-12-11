İstanbul'da Aidatların En Düşük ve En Yüksek Olduğu İlçeler Belli Oldu
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından hazırlanan 'Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi' çalışmasıyla İstanbul’daki rezidans, site ve apartman aidatları detaylı şekilde ele alındı. Raporda, kent genelinde 21 binden fazla toplu yaşam alanı ve 1,5 milyonu aşkın bağımsız bölümün verileri incelendi. Çalışmada ayrıca İstanbul’daki ilçeler bazında aidatların en yüksek ve en düşük olduğu bölgeler de sıralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aidat konusunda en yüksek ve en düşük ilçeler belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalar'da 672 Lira, Beşiktaş'ta 13 bin 134 Lira...
50 lira ödeyen de var, 62 bin lira ödeyen de...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın