ChatGPT'nin Adı Bu Kez de ABD'de Bir Cinayet Vakasında Azmettirici Olarak Geçiyor

Olaydan sadece haftalar sonra, geçen ağustosta polis 83 yaşındaki Suzanne Adams ile oğlunu evlerinde ölü halde buldu. Adli tıp incelemesi, Adams’ın başına aldığı darbeler ve boğulma sonucu hayatını kaybettiğini, Soelberg’in ise boyun ve göğsüne kendi bıçak darbeleriyle intihar ettiğini ortaya koydu.

Adams’ın mirası adına açılan davada, OpenAI’nin ChatGPT’yi gerekli güvenlik önlemleri olmadan piyasaya sürdüğü, bu nedenle özellikle psikiyatrik açıdan hassas kullanıcıları ciddi risk altına soktuğu iddia ediliyor. Davacılar, modelin “kusurlu bir ürün” niteliği taşıdığını ve Soelberg’in paranoyalarını derinleştirerek trajedinin oluşumuna katkı sunduğunu öne sürüyor.