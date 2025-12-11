ChatGPT'nin Adı Bu Kez de ABD'de Bir Cinayet Vakasında Azmettirici Olarak Geçiyor
ABD’de 83 yaşındaki bir kadının oğlu tarafından öldürülmesi sonrası aile, saldırganın zihinsel durumunun yapay zekâ tarafından olumsuz etkilendiğini öne sürdü. ChatGPT’nin “paranoyayı körüklediğini” iddia eden aile, OpenAI ve Microsoft’a dava açtı. Şirketlerin kullanıcı güvenliğini yeterince gözetmediği ve riskli davranışları tetikleyebilecek içerikleri filtrelemede başarısız kaldığı savunuluyor.
ChatGPT, soru soran kişinin paranoyasını besledi.
Anne ve oğul hayatını kaybetti.
OpenAI 'ye dava açıldı.
Açılan ilk cinayet davası olacak.
