Apple Türkiye, 2025'te En Çok İndirilen Oyun ve Uygulamaları Açıkladı
Apple, geçtiğimiz hafta 2025 App Store Awards kapsamında teknik nitelikleri ve uzun vadeli kültürel etkileriyle öne çıkan 17 uygulama ve oyunu ödüllendirmişti. Bu listede Tiimo “yılın iPhone uygulaması”, Essayist ise “yılın iPad uygulaması” seçilmişti. Şirket şimdi de 2025 boyunca iPhone, iPad ve Apple Arcade’de en çok indirilen uygulama ve oyunların listesini yayımladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uygulama listelerinin zirvesinde sürpriz yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ücretsiz uygulamalarda ilk 10:
Ücretli uygulamalarda zirvede Deprem Ağı vardı:
Ücretsiz oyunlarda PUBG liderliğini sürdürüyor:
Ücretli oyunlarda da zirvede Minecraft vardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın