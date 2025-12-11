Apple Türkiye, 2025'te En Çok İndirilen Oyun ve Uygulamaları Açıkladı

Apple, geçtiğimiz hafta 2025 App Store Awards kapsamında teknik nitelikleri ve uzun vadeli kültürel etkileriyle öne çıkan 17 uygulama ve oyunu ödüllendirmişti. Bu listede Tiimo “yılın iPhone uygulaması”, Essayist ise “yılın iPad uygulaması” seçilmişti. Şirket şimdi de 2025 boyunca iPhone, iPad ve Apple Arcade’de en çok indirilen uygulama ve oyunların listesini yayımladı.