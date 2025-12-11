onedio
Apple Türkiye, 2025'te En Çok İndirilen Oyun ve Uygulamaları Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.12.2025 - 20:51

Apple, geçtiğimiz hafta 2025 App Store Awards kapsamında teknik nitelikleri ve uzun vadeli kültürel etkileriyle öne çıkan 17 uygulama ve oyunu ödüllendirmişti. Bu listede Tiimo “yılın iPhone uygulaması”, Essayist ise “yılın iPad uygulaması” seçilmişti. Şirket şimdi de 2025 boyunca iPhone, iPad ve Apple Arcade’de en çok indirilen uygulama ve oyunların listesini yayımladı.

Uygulama listelerinin zirvesinde sürpriz yok.

Bu yıl Türkiye’de en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması ChatGPT olurken, ücretli uygulamalarda zirvede Deprem Ağı yer aldı. Oyun tarafında ücretsiz kategorinin lideri PUBG Mobile, ücretli kategorinin lideri ise Minecraft oldu. 2025’te Türkiye’de App Store’un en çok indirilen mobil uygulama ve oyunları ise farklılık gösterdi.

Ücretsiz uygulamalarda ilk 10:

  • ChatGPT

  • Temu

  • Google Gemini

  • WhatsApp

  • Instagram

  • e-Devlet

  • YouTube

  • Google

  • TikTok

  • Google Haritalar

Ücretli uygulamalarda zirvede Deprem Ağı vardı:

  • Deprem Ağı

  • TeamSpeak 3

  • Blitzer.de PRO

  • Shadowrocket

  • Deprem Uyarılarım Pro

  • JSPS APP

  • MilGPS

  • Threema

  • NetTV: Watch Global TV

  • AnkiMobile Flashcards

Ücretsiz oyunlarda PUBG liderliğini sürdürüyor:

  • PUBG Mobile

  • Subway Surfers

  • 101 YüzBir Okey Plus

  • Hay Day

  • Brawl Stars

  • Clash Royale

  • Township

  • Words of Wonders

  • Block Blast!

  • Whiteout Survival

Ücretli oyunlarda da zirvede Minecraft vardı.

  • Minecraft

  • StreetPro Racing

  • Mesih

  • Earn to Die 2

  • My Child Lebensborn

  • Plague Inc.

  • Tabu

  • Başkanlar

  • Quakeline

  • Aylık Distopya

