Goldman Sachs Analistleri Altında Gelecek Yeni Rallinin Sebeplerini Açıkladı

11.12.2025 - 19:12

Altın fiyatlarının yıl boyunca peş peşe rekorlar kırmasına rağmen, Goldman Sachs’ın son analizi ABD’li yatırımcıların altına yöneliminde kayda değer bir artış olmadığını gösterdi. Çarşamba günü yayımlanan rapora göre Amerikan yatırımcılarının altın varlıkları, 2012’deki zirvenin hâlâ gerisinde seyrediyor.

Bankanın analistleri, bunun başlıca nedeninin “son on yılda finansal portföylerin büyüme hızının, altındaki fiyat ve hacim artışını aşması” olduğunu ifade etti.

Kaynak - Gazete Oksijen

ABD'deki portföylerde altının yeri düşük bir yer kaplıyor.

Analize göre rekor seviyelere rağmen ABD’de altın ETF’lerinin toplam finansal portföylerdeki payı yalnızca yüzde 0,17 düzeyinde kalıyor. Bu oran, Amerikalıların hisse senetleri ve tahvillerde tuttuğu yaklaşık 112 trilyon dolarlık portföy büyüklüğüyle karşılaştırıldığında son derece sınırlı bir ağırlığa işaret ediyor.

Goldman’ın bulguları ayrıca, 100 milyon doların üzerinde varlık yöneten büyük ABD kurumlarının önemli bir bölümünün portföylerinde hiçbir altın ETF’si bulundurmadığını ortaya koyuyor. Altın yatırımı yapan kurumlarda ise portföy içindeki ağırlığın genellikle yüzde 0,1 ile yüzde 0,5 arasında seyrettiği belirtiliyor.

ABD'nin tersine uzmanlar altın konusunda ısrarcı...

Business Insider’ın aktardığına göre, sosyal medyada Costco’nun altın barlarına ya da US Mint’in madeni paralarına yönelik ilgi yoğun görünse de bu ilgi gerçek talebe yansımıyor. ABD’de fiziki altın alımları yılbaşından bu yana yalnızca 11–15 ton aralığında gerçekleşirken, küresel altın ETF’lerinde net giriş 400 tona ulaştı.

Goldman, Citi, UBS, Morgan Stanley, BlackRock ve Ray Dalio gibi büyük kurum ve yatırımcıların altın pozisyonlarının artırılması yönündeki çağrılarına rağmen, ABD’de altın yatırımlarının düşük seviyede kalmasının dikkat çekici olduğunu vurguluyor. Banka, bu ayrışmanın fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceği görüşünde.

"2026 sonunda 4900 Dolar olacak..."

Goldman Sachs’ın analizine göre, ABD’li yatırımcıların portföylerinde altının payının yalnızca 1 baz puan yükselmesi bile fiyatları yaklaşık yüzde 1,4 oranında yukarı çekebilecek potansiyele sahip. Banka, küresel belirsizliklerin ve ABD’nin mali görünümüne ilişkin kaygıların artması halinde, küçük ölçekli girişlerin dahi likiditesi sınırlı olan altın piyasasında belirgin bir sıçrama yaratabileceğini ifade ediyor.

Goldman, spot altının 2026 sonunda 4.900 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Ancak rapor, özel sektörün daha güçlü bir şekilde altına yönelmesi durumunda bu hedefin yukarı yönlü ciddi risk taşıdığı uyarısını da içeriyor.

