Goldman Sachs Analistleri Altında Gelecek Yeni Rallinin Sebeplerini Açıkladı
Altın fiyatlarının yıl boyunca peş peşe rekorlar kırmasına rağmen, Goldman Sachs’ın son analizi ABD’li yatırımcıların altına yöneliminde kayda değer bir artış olmadığını gösterdi. Çarşamba günü yayımlanan rapora göre Amerikan yatırımcılarının altın varlıkları, 2012’deki zirvenin hâlâ gerisinde seyrediyor.
Bankanın analistleri, bunun başlıca nedeninin “son on yılda finansal portföylerin büyüme hızının, altındaki fiyat ve hacim artışını aşması” olduğunu ifade etti.
ABD'deki portföylerde altının yeri düşük bir yer kaplıyor.
ABD'nin tersine uzmanlar altın konusunda ısrarcı...
"2026 sonunda 4900 Dolar olacak..."
