Goldman Sachs Analistleri Altında Gelecek Yeni Rallinin Sebeplerini Açıkladı

Analize göre rekor seviyelere rağmen ABD’de altın ETF’lerinin toplam finansal portföylerdeki payı yalnızca yüzde 0,17 düzeyinde kalıyor. Bu oran, Amerikalıların hisse senetleri ve tahvillerde tuttuğu yaklaşık 112 trilyon dolarlık portföy büyüklüğüyle karşılaştırıldığında son derece sınırlı bir ağırlığa işaret ediyor.

Goldman’ın bulguları ayrıca, 100 milyon doların üzerinde varlık yöneten büyük ABD kurumlarının önemli bir bölümünün portföylerinde hiçbir altın ETF’si bulundurmadığını ortaya koyuyor. Altın yatırımı yapan kurumlarda ise portföy içindeki ağırlığın genellikle yüzde 0,1 ile yüzde 0,5 arasında seyrettiği belirtiliyor.