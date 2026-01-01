Senin Temizlik Arketipin Hangisi?

Sen temizliği öylesine yapanlardan değilsin. Sen bu işin kitabını yazanlardansın! Senin için temiz ev sadece hijyen değil, aynı zamanda huzur demek. Dağınık veya kirli bir ortamda fiziksel olarak rahatsızlık hissediyorsun ve oturamıyorsun bile. Koltuk altlarını, dolap üstlerini ve kimsenin görmediği o dip köşeleri bile temizlemeden rahat uyuyamazsın. Temizlik yapman için misafirin gelmesine gerek yok çünkü sen kendin için temizliyorsun. Senin evinde göstermelik temizlik diye bir kavram yok, her şey gerçekten pırıl pırıl.