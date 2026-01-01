Senin Temizlik Arketipin Hangisi?
Temizliği terapi olarak gören de kaçış yolu diye seçen de farklı arketiplere sahip. Temizlik sadece evi paklamak değil, aynı zamanda bilinçaltının dışa vurumudur aslında. Peki sen o toz bezini eline aldığında kime dönüşüyorsun? Hazırsan ve ellerini yıkadıysan başlıyoruz!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Önce seni tetikleyen şeyi bulalım. Bu görsellerden hangisi senin kırmızı çizgin?
4. Ev temizliğinde olmazsa olmazın nedir diye sorsak?
5. Devam edelim! Dip bucak temizlik yaparken seni en çok ne tatmin ediyor?
6. Dürüst ol: Sabahları yatağını topluyor musun?
7. Misafir geldiğinde dağılmış eşyaları bir yere tıkıştırıyor musun?
8. Banyo temizliğindeki o altın vuruşunu öğrenebilir miyiz?
9. Son olarak favori temizlik kokunu seçer misin?
Sen gerçek bir titizsin!
Temizliği duygusal arınma için yapan birisin!
Temizlik senin için mantıklı olmalı!
Rahat bir temizlik tipine sahipsin!
