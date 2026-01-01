onedio
Senin Temizlik Arketipin Hangisi?

Erkan Tuna Budak
01.01.2026 - 15:01

Temizliği terapi olarak gören de kaçış yolu diye seçen de farklı arketiplere sahip. Temizlik sadece evi paklamak değil, aynı zamanda bilinçaltının dışa vurumudur aslında. Peki sen o toz bezini eline aldığında kime dönüşüyorsun? Hazırsan ve ellerini yıkadıysan başlıyoruz!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Önce seni tetikleyen şeyi bulalım. Bu görsellerden hangisi senin kırmızı çizgin?

4. Ev temizliğinde olmazsa olmazın nedir diye sorsak?

5. Devam edelim! Dip bucak temizlik yaparken seni en çok ne tatmin ediyor?

6. Dürüst ol: Sabahları yatağını topluyor musun?

7. Misafir geldiğinde dağılmış eşyaları bir yere tıkıştırıyor musun?

8. Banyo temizliğindeki o altın vuruşunu öğrenebilir miyiz?

9. Son olarak favori temizlik kokunu seçer misin?

Sen gerçek bir titizsin!

Sen temizliği öylesine yapanlardan değilsin. Sen bu işin kitabını yazanlardansın! Senin için temiz ev sadece hijyen değil, aynı zamanda huzur demek. Dağınık veya kirli bir ortamda fiziksel olarak rahatsızlık hissediyorsun ve oturamıyorsun bile. Koltuk altlarını, dolap üstlerini ve kimsenin görmediği o dip köşeleri bile temizlemeden rahat uyuyamazsın. Temizlik yapman için misafirin gelmesine gerek yok çünkü sen kendin için temizliyorsun. Senin evinde göstermelik temizlik diye bir kavram yok, her şey gerçekten pırıl pırıl.

Temizliği duygusal arınma için yapan birisin!

Senin temizlik alışkanlığın tamamen ruh haline endeksli. Normal günlerde dağınıklık gözüne batmayabilir ama canın bir şeye sıkıldığında, sevgilinle tartıştığında veya gerginsen... İşte o zaman evdeki mikrop ve tozların vay haline! Sen temizliği bir deşarj olma yöntemi olarak kullanıyorsun. O fayansları ovalarken aslında kafandaki düşünceleri ovalıyorsun. Senin için temizlik bir ev işi değil, bedava bir terapi seansı. Ev parlayınca kafan da parlıyor.

Temizlik senin için mantıklı olmalı!

Sen tam bir mantık insanısın. Temizliği hayatının merkezine koymuyorsun, sadece yaşanabilir bir alan yaratmak için yapıyorsun. Robot süpürge senin en yakın dostun olabilir. 'Bal dök yala' kıvamında bir evdense derli toplu görünen bir evi tercih ediyorsun. Detaylarda boğulmak sana göre değil. Hızlı, pratik ve yormayan çözümleri seviyorsun. Misafir gelecekse salonu toparlar, kapıyı kapatırsın. Enerjini temizliğe değil, yaşamaya saklıyorsun.

Rahat bir temizlik tipine sahipsin!

Açık konuşalım, temizlik senin hobilerin arasında ilk 100'e bile giremez. Sen dağınıklıkla barışık ve konforuna düşkün birisin. Evin biraz karışık olması senin keyfini kaçırmıyor, aksine yaşanmışlık olarak görüyorsun. Temizlik senin için ancak artık temiz tabağın kalmadığında ya da önemli bir misafir geleceğinde yapılan zorunlu bir eylem. Hayat çok kısa ve o tozları almak için harcayacağın vakitte dizi izlemeyi ya da uyumayı tercih eden birisin.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
