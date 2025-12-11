Borsa İstanbul'da Yatırımcı Sayısı Azalırken Milyoner Yatırımcı Sayısı Artış Gösterdi
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine dayanan değerlendirmelere göre, Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımcısı sayısı kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 düşerek 6 milyon 431 bin 980 kişiye indi. Buna karşın yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü 5 trilyon 711 milyar 806 milyon liradan 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liraya yükseldi. Bloomberg HT’nin aktardığı bilgilere göre, geçen yılın sonuna göre kasım itibarıyla özellikle “1 milyon lira ve üzeri” portföye sahip yatırımcıların sayısında ve bu grubun toplam portföy hacminde dikkat çekici bir artış yaşandı.
Milyoner yatırımcı sayısında dikkat çeken yükseliş var.
Yeni milyonerler 1-5 milyon lira aralığına sıkıştı.
Borsadaki varlığı 10 milyonun üzerinde olan yatırımcı sayısı da yükseldi.
