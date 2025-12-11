onedio
Borsa İstanbul'da Yatırımcı Sayısı Azalırken Milyoner Yatırımcı Sayısı Artış Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.12.2025 - 17:49

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine dayanan değerlendirmelere göre, Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımcısı sayısı kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 düşerek 6 milyon 431 bin 980 kişiye indi. Buna karşın yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü 5 trilyon 711 milyar 806 milyon liradan 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liraya yükseldi. Bloomberg HT’nin aktardığı bilgilere göre, geçen yılın sonuna göre kasım itibarıyla özellikle “1 milyon lira ve üzeri” portföye sahip yatırımcıların sayısında ve bu grubun toplam portföy hacminde dikkat çekici bir artış yaşandı.

Kaynak - Bloomberg HT

Milyoner yatırımcı sayısında dikkat çeken yükseliş var.

“Milyoner” yatırımcıların sayısı geçen yıl sonunda 239 bin 742 seviyesindeyken, kasım ayı itibarıyla yüzde 23,2 artarak 295 bin 343’e çıktı. Böylece Borsa İstanbul’a son bir yılda 55 bin 601 yeni milyonluk portföy sahibi yatırımcı dahil oldu. Aynı dönemde bu grubun yönettiği portföy büyüklüğü de 5 trilyon 263 milyar 224 milyon liradan 6 trilyon 852 milyar 788 milyon liraya yükseldi. Kasım itibarıyla toplam yatırımcıların yalnızca yüzde 4,6’sını oluşturan bu kesim, pay piyasasındaki 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liralık toplam portföyün yüzde 94,1’ini kontrol ediyor.

Yeni milyonerler 1-5 milyon lira aralığına sıkıştı.

MKK verilerine göre pay senedinde “milyoner” yatırımcılar, 1–5 milyon lira, 5–10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç portföy diliminde izleniyor. Bu sınıflandırma, yatırımcıların portföy değerine göre ayrıntılı bir görünüm sunarken, yıl içinde özellikle alt iki dilimde belirgin hareketlilik gözlendi.

Kasım 2025 itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla en yüksek sayısal artış 1–5 milyon lira grubunda, en yüksek oransal artış ise 5–10 milyon lira grubunda görüldü. Aralık 2024’te 197 bin 469 yatırımcıya sahip olan 1–5 milyon lira grubu, kasımda yüzde 22 artarak 240 bin 879 kişiye çıktı. Bu grubun toplam portföy büyüklüğü de 394 milyar 704 milyon liradan 490 milyar 955 milyon liraya yükseldi.

Borsadaki varlığı 10 milyonun üzerinde olan yatırımcı sayısı da yükseldi.

Aynı dönemde 5–10 milyon lira portföy aralığındaki yatırımcı sayısı da belirgin şekilde arttı. Bu gruptaki yatırımcı sayısı yüzde 30,2’lik artışla 6 bin 692 kişi yükselerek 28 bin 836’ya ulaştı. Grubun toplam portföy büyüklüğü ise yüzde 30,8 artarak 152 milyar 79 milyon liradan 198 milyar 867 milyon liraya çıktı.

10 milyon lira üzeri portföye sahip yatırımcı sayısı da aynı süreçte yüzde 27,3 artarak 5 bin 499 kişi yükseldi ve 25 bin 628’e ulaştı. Bu segmentin yönettiği varlıklar da güçlü bir büyüme göstererek 4 trilyon 716 milyar 441 milyon liradan 6 trilyon 162 milyar 966 milyon liraya çıktı. Böylece kasım ayı itibarıyla yalnızca bu grubun, tüm pay senedi piyasasının yüzde 84,6’sını kontrol ettiği tespit edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
houseof

Zorlasam biraz ben bile 1 milyonla borsaya girerim. Milyoner tanımını değiştirin artık. Eskiden milyoner deyince gerçekten zengin kişi kastediliyordu şimdi a... Devamını Gör