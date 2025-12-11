Borsa İstanbul'da Yatırımcı Sayısı Azalırken Milyoner Yatırımcı Sayısı Artış Gösterdi

MKK verilerine göre pay senedinde “milyoner” yatırımcılar, 1–5 milyon lira, 5–10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç portföy diliminde izleniyor. Bu sınıflandırma, yatırımcıların portföy değerine göre ayrıntılı bir görünüm sunarken, yıl içinde özellikle alt iki dilimde belirgin hareketlilik gözlendi.

Kasım 2025 itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla en yüksek sayısal artış 1–5 milyon lira grubunda, en yüksek oransal artış ise 5–10 milyon lira grubunda görüldü. Aralık 2024’te 197 bin 469 yatırımcıya sahip olan 1–5 milyon lira grubu, kasımda yüzde 22 artarak 240 bin 879 kişiye çıktı. Bu grubun toplam portföy büyüklüğü de 394 milyar 704 milyon liradan 490 milyar 955 milyon liraya yükseldi.