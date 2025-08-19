Islak Dikey Süpürgeler Gerçekten Kullanışlı mı?

Islak-kuru dikey süpürgeler en temel farkını burada ortaya koyuyor: Tozu çekiyor, yüzeyi siliyor ve ardında neredeyse kuruya yakın bir zemin bırakıyor. Yani hem süpürge hem paspas hem kurutucu.

Geleneksel yöntemlerde önce elektrikli süpürgeyle evi baştan aşağı geçersin, sonra kovayı doldurup paspasla silersin. Hatta çoğu zaman bir de üstüne tekrar kurulamak gerekebilir. Bu cihazlar tüm bu adımları tek seferde ve tek cihazla yaparak zamandan ciddi tasarruf sağlıyor.