onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Dekorasyon Tarzına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

etiket Dekorasyon Tarzına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
19.12.2025 - 10:01

Dekorasyon tercihlerimiz aslında düşündüğümüzden çok daha fazlasını anlatıyor. Kiminin evi misafirperver bir sıcaklığa sahip, kimininki müzeye benzeyecek kadar düzenli… Peki evinin havası ve düzen anlayışın seni hangi ikonik karaktere benzetiyor hadi keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Başlayalım bakalım! İç mekanda bu tarzlardan hangisi sana daha çok hitap ediyor?

2. Evde aydınlatma tercihin genelde nasıldır?

3. Bu koltuklardan birini seç deseydik hangisini seçerdin?

4. Evin duvarını süsleme şeklin desek?

5. Bu renk paletlerinden hangisi sana daha çok hitap ediyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dekorasyon eşyalarından hangisi sana daha çok hitap eder?

7. Evin için yeni bir obje alırken en çok neye bakarsın?

8. Evinde en çok hangi köşeye önem verirsin?

Sen ağzının tadını da huzurunu da evin düzeninden alıyorsun… tıpkı Hayriye Hanım gibi!

Senin dekorasyon anlayışın tamamen sıcaklık, aile hissi ve evin ruhunu yaşatmak üzerine kurulu. Koltuklar rahat, yumuşak ve eşyaların çoğunun bir anısı var. Misafir geleceği zaman hafif bir panik havası var ama aynı anda büyük bir misafirperverlik modun açılıyor. Bir biblo yanlış dursa görürsün, ama yine de evdeki en büyük önceliğin huzur ve samimiyet. Kısacası, ev senin kalbin gibi telaşlı ama çok sıcak.

Temizlik ve düzen senin için dekorasyonun kalbi. Tam bir Safiye titizliği taşıyorsun!

Senin için evde her şeyin bir yeri, bir açısı, bir disiplini var. Renkler sade ve steril görünümde, eşyalar pratik, yüzeyler neredeyse ışıltı testinden geçiyor. Bir obje yamuk durduğunda içindeki küçük alarm düdüğü ötmeye başlıyor. Dekorasyon zevkin temizliği kolaylaştıran, düzeni artıran bir tarzda minimal ama çok kontrollü. Senin evinde toz değil misafirler bile adımını dikkatli atıyor.

Evin tam bir sahne, dekorlar senin enerjine zor yetişiyor. Tam bir Burhan Altıntop ruhu!

Renkli, eğlenceli, biraz tuhaf ama çok samimi bir dekorasyon anlayışın var. Rahat koltuklar, çılgın objeler, ilginç posterler... Evine girenler burada biri kesin çok mutlu vibe’ını hemen alıyor. Düzen ikinci planda olabilir ama enerjin bütün eksiklerin üstünü örtüyor. Evin senin karakterin gibi beklenmedik, eğlenceli ve kesinlikle unutulmaz.

Evinin her köşesi adeta sahne ışığında çünkü sen dekorasyonda tam bir Firdevs Hanım ışıltısı taşıyorsun!

Senin dekorasyon zevkin tamamen estetik, tarz ve uyum üzerine. Modern çizgiler, altın dokunuşlar, kocaman aynalar, şık aydınlatmalar… Eve giren herkes burada stil sahibi biri yaşıyor diyor. Senin için ev sadece yaşam alanı değil kendini ifade ettiğin bir vitrin gibi. Zarafet, konfor ve gösteriş arasında tam dengeyi kuruyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın