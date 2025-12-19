Dekorasyon Tarzına Göre Hangi Dizi Karakterisin?
Dekorasyon tercihlerimiz aslında düşündüğümüzden çok daha fazlasını anlatıyor. Kiminin evi misafirperver bir sıcaklığa sahip, kimininki müzeye benzeyecek kadar düzenli… Peki evinin havası ve düzen anlayışın seni hangi ikonik karaktere benzetiyor hadi keşfedelim!
1. Başlayalım bakalım! İç mekanda bu tarzlardan hangisi sana daha çok hitap ediyor?
2. Evde aydınlatma tercihin genelde nasıldır?
3. Bu koltuklardan birini seç deseydik hangisini seçerdin?
4. Evin duvarını süsleme şeklin desek?
5. Bu renk paletlerinden hangisi sana daha çok hitap ediyor?
6. Dekorasyon eşyalarından hangisi sana daha çok hitap eder?
7. Evin için yeni bir obje alırken en çok neye bakarsın?
8. Evinde en çok hangi köşeye önem verirsin?
Sen ağzının tadını da huzurunu da evin düzeninden alıyorsun… tıpkı Hayriye Hanım gibi!
Temizlik ve düzen senin için dekorasyonun kalbi. Tam bir Safiye titizliği taşıyorsun!
Evin tam bir sahne, dekorlar senin enerjine zor yetişiyor. Tam bir Burhan Altıntop ruhu!
Evinin her köşesi adeta sahne ışığında çünkü sen dekorasyonda tam bir Firdevs Hanım ışıltısı taşıyorsun!
