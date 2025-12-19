Dekorasyon Tarzına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

Senin dekorasyon anlayışın tamamen sıcaklık, aile hissi ve evin ruhunu yaşatmak üzerine kurulu. Koltuklar rahat, yumuşak ve eşyaların çoğunun bir anısı var. Misafir geleceği zaman hafif bir panik havası var ama aynı anda büyük bir misafirperverlik modun açılıyor. Bir biblo yanlış dursa görürsün, ama yine de evdeki en büyük önceliğin huzur ve samimiyet. Kısacası, ev senin kalbin gibi telaşlı ama çok sıcak.