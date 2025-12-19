onedio
Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 10 Mikro Davranış

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
19.12.2025 - 11:31

'Ben dağınık değilim, sadece düzenim farklı.' diyenlerdensen muhtemelen o düzen bir süre sonra kaosa dönüşüyordur. Büyük temizlik günleri gözünde büyüyorsa sırrımız mikro adımlarda saklı. Gün içinde harcayacağın birkaç saniye ile evinin havasını tamamen değiştirebilirsin. Nasıl mı? 👇

1. Uyanır uyanmaz yorganını düzeltmek 10 saniyeni alır.

Günün ilk ve en basit görevi. O yatağı toplamak 10 saniyeni bile almaz ama odaya her girdiğinde düzenli bir hayatım var izlenimi yaratır. Zihinsel ferahlık için birebir!

2. Eline aldığın şeyi şuraya değil, yerine koy. Nereye bıraktıysan orada bulursun.

O kitap masanın üzerine ve o kupa sehpanın kenarına değil, ait oldukları rafa veya mutfağa gitmeli. 'Sonra alırım.' dediğin her şey gün sonunda başa çıkılmaz bir dağınıklığa dönüşüyor. Tek kural işte. İşin bitince yerine koy.

3. Yemek yaparken kirlenenleri o an yıka. Yemeğini de rahatlıkla yersin.

Yemeğin pişmesini beklerken telefona bakmak yerine kullandığın kesme tahtasını veya kaşığı hemen aradan çıkarabilirsin. Yemek bittiğinde dağ gibi bir bulaşıkla karşılaşmamak senin için paha biçilemez bir huzur olacak.

4. Sandalyenin kıyafetlerinin olmasına müsaade etme.

Eve gelince çıkardığın kıyafetleri o meşhur sandalyeye veya yatağın üzerine atma. Kirliyse sepete, temizse dolaba... Araf yok, o sandalyeyi yaratma. Bitmiştir!

5. Lavaboyu kullandıktan sonra kurulamak da mikro davranışlardan biri.

Dişini fırçalamayı veya yüzünü yıkamayı bitirdin mi? Aynaya sıçrayan suları ve lavabo kenarını hemen oradaki bir bezle siliver. Bırak o su lekeleri kuruyup inatçı hale gelmeden yok olsun. Aynı şey mutfak tezgahındaki lavabo için de geçerli.

6. Bir mikro davranış "İki Dakika Kuralı" ile eşdeğer!

Eğer aklına gelen bir işi yapmak (çöpü çıkarmak, bir lekeyi silmek, bulaşık makinesini boşaltmak) 2 dakikandan az sürecekse asla erteleme. O an yap ve beyninden o görevi sil at.

7. Ayakkabıları kapının önüne yığma.

Eve girer girmez ayakkabılarını vestiyere kaldırman hem girişteki o kaotik görüntüyü engeller hem de dışarıdan getirdiğin tozun evin içine dağılmasını önler. Girişin temizse evin temiz hissettirir.

8. Uyumadan önce evi şöyle bir beş dakikalığına gez.

Yatmadan önce evin içinde hızlıca bir tur at. Ortadaki kumandayı yerine koyabilir, bardakları mutfağa götürebilir ve koltuk yastıklarını düzeltebilirsin. Sabah kaosa değil, huzura uyanırsın.

9. Çöp kutusu dolmadan boşalt.

Çöpün tepeleme dolmasını ve hatta taşmasını bekleme. Kokmaya ve taşmaya fırsat vermeden dışarı çıkarken kapıver. Evinin havası anında değişecektir, emin ol.

10. Ocağa damlayan o lekeyi beton gibi olmadan silmen herkes için daha iyi olacak!

Yemek pişirirken ocağa sıçrayan o sos veya yağ lekesinin kurumasını beklersen onu oradan çıkarmak için iş makinesi gerekebilir! Ocak henüz ılıkken nemli bir bezle hemen üzerinden geçiver. O lekeyi sonradan telle ovmaya çalışmaktan çok daha zahmetsiz olacak.

