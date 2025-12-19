Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 10 Mikro Davranış
'Ben dağınık değilim, sadece düzenim farklı.' diyenlerdensen muhtemelen o düzen bir süre sonra kaosa dönüşüyordur. Büyük temizlik günleri gözünde büyüyorsa sırrımız mikro adımlarda saklı. Gün içinde harcayacağın birkaç saniye ile evinin havasını tamamen değiştirebilirsin. Nasıl mı? 👇
1. Uyanır uyanmaz yorganını düzeltmek 10 saniyeni alır.
2. Eline aldığın şeyi şuraya değil, yerine koy. Nereye bıraktıysan orada bulursun.
3. Yemek yaparken kirlenenleri o an yıka. Yemeğini de rahatlıkla yersin.
4. Sandalyenin kıyafetlerinin olmasına müsaade etme.
5. Lavaboyu kullandıktan sonra kurulamak da mikro davranışlardan biri.
6. Bir mikro davranış "İki Dakika Kuralı" ile eşdeğer!
7. Ayakkabıları kapının önüne yığma.
8. Uyumadan önce evi şöyle bir beş dakikalığına gez.
9. Çöp kutusu dolmadan boşalt.
10. Ocağa damlayan o lekeyi beton gibi olmadan silmen herkes için daha iyi olacak!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
