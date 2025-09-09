onedio
iOS 26 (iOS 19) Güncellemesi Ne Zaman Gelecek? iOS 26 Güncellemesi Alacak ve Almayacak Telefonlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 20:31

Apple, her yıl olduğu gibi iOS işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı. iOS 18’in ardından gelen iOS 26, 9 Haziran 2025’teki WWDC’de duyuruldu. Ancak bazı kullanıcılar hala  “iOS 19” ismini kullanıyor. Yeni sürüm şeffaf menüler, yuvarlak ikonlar ve daha modern bir arayüzle geliyor. Apple Vision Pro’dan ilham alan tasarım ve yapay zeka özellikleri de öne çıkıyor. 

Peki iOS 26 güncellemesi ne zaman yayınlanacak, hangi iPhone modelleri alacak, hangileri kapsam dışında kalacak?

iOS 26 (iOS 19) Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Apple, iOS 26’nın geliştirici beta sürümünü WWDC 2025’te paylaştı. Temmuz ayında ise herkese açık beta süreci başladı. Nihai sürümün, iPhone 17 serisiyle birlikte 15-16 Eylül 2025 tarihlerinde yayınlanması bekleniyor. 

Güncelleme, Liquid Glass tasarımı ve Apple Intelligence yenilikleriyle iPhone deneyimini kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

iOS 26 (iOS 19) Güncellemesi Almayacak Telefonlar

Apple her yıl olduğu gibi bu sürümde de bazı eski cihazlara desteği sonlandırıyor. iOS 26, A13 Bionic işlemci ve üzerini destekleyecek. Bu nedenle 2018’de piyasaya çıkan A12 Bionic işlemcili modeller güncellemeyi alamayacak. Kapsam dışında kalan cihazlar şunlar:

  • iPhone XR

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

Bu modeller güvenlik yamaları gibi küçük güncellemeler alabilecek fakat iOS 26’nın yeni özelliklerinden yararlanamayacak.

iOS 26 (iOS 19) Güncellemesi Alacak Telefonlar

Apple’ın resmi listesine göre iOS 26 güncellemesi şu cihazlarda kullanılabilecek:

  • iPhone SE (2. ve 3. nesil)

  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

  • iPhone 16 serisi (16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e)

  • iPhone 17 serisi (iOS 26 yüklü gelecek)

Desteklenen modellerin tümü güncellemeden yararlanacak. Ancak en gelişmiş “Apple Intelligence” özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro ve üzeri cihazlarda kullanılabilecek.

