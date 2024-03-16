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IMDb'ye Göre Sizi Ekrana Kilitleyecek Tüm Zamanların En İyi 20 Netflix Dizisi

IMDb'ye Göre Sizi Ekrana Kilitleyecek Tüm Zamanların En İyi 20 Netflix Dizisi

Netflix
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 14:01

'Netflix'in orijinal dizileri, televizyon endüstrisinde devrim niteliğinde bir etki yarattı ve izleyicilere geniş bir içerik çeşitliliği sunmakta. IMDb kullanıcıları tarafından belirlenen en iyi 20 Netflix orijinal dizisi listesi, platformun çeşitli ve üst düzey kalitede içerik üretme kabiliyetini vurguluyor. Bu dizi seçkisi, bilimkurgudan suç dramasına, komediden tarihi dramaya kadar uzanan farklı türlerde yer alıyor ve izleyicilere akıcı hikayeler ve derin karakter portreleri sunuyor. Netflix'in orijinal yapımları, televizyonun zirvesinde yer alıyor ve izleyicilere unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

İşte sizin için IMDb kullanıcıları tarafından sıralanan, tüm zamanların en iyi 20 Netflix orijinal dizisi listesi.'

Kaynak: https://collider.com/netflix-original...
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20. The Walking Dead (2010-2022)

20. The Walking Dead (2010-2022)

IMDb: 8.1

'The Walking Dead', aynı adlı çizgi roman serisine dayanan kıyamet sonrası korku türünde bir televizyon dizisidir. Zombilerin istila ettiği bir dünyada geçen dizi, hayatta kalan bir grup insanın hem zombiler hem de diğer insanlar da dahil olmak üzere bu yeni gerçekliğin tehlikeleriyle başa çıkmaya çalışmasını konu alıyor. Dizi, on bir sezon boyunca karakter gelişimi, ilişkiler ve hayatta kalanların karşılaştığı ahlaki ikilemlere odaklanıyor. Kendi türünde en başarılı ve etkili dizilerden biri haline gelen dizi, 2022'de sona ermeden önce spin-off'lar üretti ve geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

19. Money Heist (2017-2021)

19. Money Heist (2017-2021)

IMDb: 8.2

'Money Heist', İspanya Kraliyet Darphanesi ve daha sonra İspanya Merkez Bankası'nda karmaşık soygunlar planlayan ve gerçekleştiren 'Profesör' liderliğindeki bir grup suçlunun etrafında dönen bir İspanyol televizyon dizisidir. Yoğun gerilimi ve karmaşık karakterleriyle tanınan dizi, aşk, ihanet ve açgözlülüğün sonuçları gibi temaları işliyor. Netflix'te yaygın bir uluslararası popülerliğe sahip olan 'Money Heist', hikâye anlatımı, oyunculuk performansları ve prodüksiyon kalitesiyle eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Dizi, karakterlerin hikâyelerine ve hırslı soygunlarına bir çözüm getirerek beşinci sezonuyla sona erdi.

18. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

18. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

IMDb: 8.4

'Brooklyn Nine-Nine' Michael Schur ve Dan Goor tarafından yaratılan popüler bir Amerikan televizyon dizisidir. Brooklyn'deki New York Polis Departmanı'nın kurgusal 99. karakolunda geçen bir komedi dizisidir. Dizi, Andre Braugher'ın canlandırdığı sakin ve etkili Başkomiser Raymond Holt ve Andy Samberg'in canlandırdığı Dedektif Jake Peralta'nın önderliğindeki farklı bir grup dedektifin mizahi maceralarını konu alıyor. Dizi, zekice yazılmış senaryosu, esprili mizahı ve çeşitli karakter kadrosuyla tanınıyor. Yayınlandığı süre boyunca sadık bir hayran kitlesinin yanı sıra eleştirmenlerin de beğenisini kazandı.

17. One Piece (2023 - )

17. One Piece (2023 - )

IMDb:8.4

Şimdiden bir manga serisinin en iyi canlı aksiyon uyarlamalarından biri olarak anılan 2023 yapımı One Piece sahneye fırladı ve hem eski hem de yeni hayranlarını eğlendirdi. Fantastik macera dizisi, Monkey D. Luffy ve korsan mürettebatının nihai hazineyi aramak için denizde yelken açmasını konu alıyor. Korsanlar Kralı unvanını elde etme arayışları sırasında çeşitli engellerle karşılaşıyorlar.

Hasır Şapka Korsanlarını canlandıran yetenekli bir oyuncu kadrosuna sahip olan One Piece, harika performansları, muhteşem görselleri ve sonuçta ortaya çıkan yüksek prodüksiyon değeriyle övgü topladı. En önemlisi, başlangıçta çok sayıda hayranı olan ve yeni sezonu heyecanla bekleyen yaratıcı materyallere inanılmaz derecede sadık kaldı.

16. The Queen's Gambit (2020)

16. The Queen's Gambit (2020)

IMDb: 8.5

'The Queen's Gambit', satranç konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip genç bir yetim olan Beth Harmon'ın hikâyesini anlatan bir Netflix mini dizisi. 1950'ler ve 1960'larda geçen dizi, Beth'in satranç dünyasında yükselirken bir yandan da satranç oyuncuları ve toplumsal beklentilerle mücadele ettiği yolculuğunu anlatıyor. Anya Taylor-Joy'un çarpıcı performansıyla öne çıkan dizi, spor draması, reşit olma öyküsü ve psikolojik gerilim unsurlarını bir araya getiriyor. Şık prodüksiyon tasarımı, ilgi çekici hikâye anlatımı ve hırs ve bağımlılık gibi evrensel temalarıyla 'The Queen's Gambit' büyük beğeni topladı ve son yılların en popüler ve beğenilen dizilerinden biri haline geldi.

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15. Vikings (2013-2020)

15. Vikings (2013-2020)

IMDb: 8.5

'Vikings' efsanevi İskandinav kahramanı Ragnar Lothbrok ve onun soyundan gelenlerden esinlenen tarihi bir drama dizisidir. İlk gösterimi 2013'te yapılan ve 2020'de sona eren dizi, Ragnar'ın sıradan bir çiftçiyken ünlü bir Viking liderine dönüşmesini anlatıyor ve Viking toplumunun arka planındaki güç, hırs, sadakat ve ihanet temalarını işliyor. Hikâye anlatımı, karakter gelişimi ve prodüksiyon değerleriyle övgü toplayan 'Vikings', yayınlandığı süre boyunca televizyondaki en popüler dizilerden biri oldu. Aynı zamanda bir yan dizi olan 'Vikings: Valhalla' adlı yan dizi de Netflix'te yayınlandı.

14. The Crown (2016 - 2023)

14. The Crown (2016 - 2023)

IMDb Rating: 8.6

'The Crown', Kraliçe 2. Elizabeth'in 1950'lerdeki ilk saltanatından 21. yüzyıla uzanan hayatını anlatan büyüleyici bir tarihi dizidir. Kraliçe'yi hayatının farklı dönemlerinde canlandıran üç yetenekli oyuncuyla (Claire Foy, Olivia Colman ve Imelda Staunton) dizi, karakterine ve karşılaştığı zorluklara benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Yanlışlıkları ve zaman zaman hagiografi tasvirleri nedeniyle eleştirilere maruz kalsa da 'The Crown' ilgi çekici bir drama olmaya devam ediyor. Siyasi skandallar, darbeler ve terör komplolarını irdelemesi anlatıya derinlik katarken, sinematografi ve set tasarımı da dönem ortamını güzel bir şekilde yansıtıyor. Genel olarak, dünyanın en önde gelen figürlerinden birinin hem kişisel hem de kamusal yaşamına büyüleyici bir bakış sunarken, aynı zamanda yakın Birleşik Krallık tarihinin ilgi çekici bir tasvirini de sunuyor.

13. Dark (2017- 2020)

13. Dark (2017- 2020)

IMDb: 8.7

'Dark', iki çocuğun kaybolmasının ardından küçük bir kasabadaki birkaç farklı kişiyi takip eden bir Alman bilimkurgu dizisidir. Bir cinayet gizemi olarak başlayıp sonunda birden fazla nesle yayılan geniş, birbirine bağlı bir zaman yolculuğu hikayesine dönüşüyor. Dizi, dört aile çocuklarını ararken gizli parçalarını ortaya çıkaran kafa karıştırıcı bir yapbozun peşine düşüyor. Kasabanın kendisi, vakalarla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan sırlarla dolu gizemli bir atmosfere bürünüyor.

12. Stranger Things (2016 - 2025)

12. Stranger Things (2016 - 2025)

IMDb: 8.7

'Stranger Things' 1980'lerin Indiana'sında geçen ve bir grup çocuğun korkunç bir canavardan iki gerçeklik arasındaki kopuşa kadar uzanan doğaüstü tehditlerle karşılaştığı bir Netflix dizisi. Dizi, giyim, müzik ve argo gibi ikonik kültürel öğelere atıfta bulunarak 80'lere nostaljik bir yolculuk yapıyor. Dizi aynı zamanda dönemin popüler bilimkurgu eserlerine de saygı duruşunda bulunuyor. 'Stranger Things' Netflix'in en önemli dizilerinden biri haline geldi ve güçlü çekiciliği müzik listelerini bile etkiledi. Yaklaşan beşinci ve son sezon destansı bir final vaat ediyor ve bu da onu şimdiye kadarki en büyük sezon yapıyor.

11. Black Mirror (2011 - )

11. Black Mirror (2011 - )

Uzun zamandır Netflix'in en iyi orijinallerinden biri olan Black Mirror, dijital çağın tuzaklarını araştıran karanlık bir antoloji dizisidir. Black Mirror'un en iyi bölümlerinin çoğu, teknolojinin insanlık için sorunlara neden olduğu distopik yakın geleceklerde geçiyor. Alacakaranlık Kuşağı 2019'da yeniden başlatıldı ama Black Mirror bu klasik dizinin gerçek mirasçısı olmaya devam ediyor.

Black Mirror, yüksek konseptli öncüllerinin yanı sıra etkileyici bir yelpazeye de sahip. En iyi bölümlerden birkaçı kasvetli ve şiddetliyken, diğerleri komedi, hiciv ve hatta aşk hikayeleri. İster katil robot arılar ister sosyal puan tabanlı bir toplum olsun, Netflix dizisi korkunç derecede tanıdık ortamları ve öncülleriyle tanındı. Bryce Dallas Howard'ın başrolünde oynadığı, sosyal medyada onay aramanın tehlikeleri hakkında bir kıssa olan 'Nosedive' ve yaşlılar için sanal gerçeklik alanında tanışan iki kişi hakkında bir romantizm olan 'San Junipero' öne çıkanlardan bazıları.

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10. 'BoJack Horseman' (2014 - 2020)

10. 'BoJack Horseman' (2014 - 2020)

IMDb: 8.8

'BoJack Horseman', Raphael Bob-Waksberg tarafından yaratılan ve 2014-2020 yılları arasında Netflix'te yayınlanan bir animasyon dizisidir. Dizi, insanlar ve antropomorfik hayvanların bir arada yaşadığı bir dünyada bağımlılık, depresyon ve kendine zarar verici davranışlarla mücadele eden eski bir sitcom yıldızı olan BoJack Horseman'ın hayatını konu alıyor. Will Arnett tarafından seslendirilen BoJack'in yolculuğu ünlü kültürü, akıl sağlığı ve kefaret temalarını inceliyor. Dizi, keskin senaryosu, zengin karakter gelişimi ve zor konuları mizah ve duygusallıkla ele alma isteği nedeniyle övgüler aldı. Kendine özgü animasyon stili ve ilgi çekici hikaye anlatımıyla 'BoJack Horseman', zamanının en sevilen ve etkili animasyon dizilerinden biri olarak güçlü bir etki yarattı.

9. When They See Us (2019)

9. When They See Us (2019)

IMDb: 8.8

'When They See Us', Ava DuVernay tarafından yaratılan ve Central Park koşucusu davasının gerçek hikayesine dayanan bir Netflix mini dizisidir. Dizi, 1989 yılında Central Park'ta beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Harlemli beş Afrika kökenli gencin haksız yere mahkûm edilmesini ve beraat etmesini konu alıyor. Ceza adaleti sisteminde yaygın olan ırksal ve sosyal adaletsizlikleri inceleyerek sistemik önyargıları ve bunların sanıkların ve ailelerinin yaşamları üzerindeki etkilerini vurguluyor. Gösteri, Amerika'daki ırk, adalet ve eşitsizlik konularına ışık tutan güçlü hikaye anlatımı ve performanslarıyla büyük beğeni topladı.

8. Peaky Blinders (2013-2022)

8. Peaky Blinders (2013-2022)

IMDb: 8.8

'Peaky Blinders', I. Dünya Savaşı sonrası Birmingham, İngiltere'de geçen ve Cillian Murphy tarafından canlandırılan Tommy Shelby liderliğindeki Shelby suç ailesine odaklanan bir İngiliz televizyon suç drama dizisidir. Dizi, 2013'ten 2022'ye kadar süren yayın hayatı boyunca şık sinematografisi, karmaşık olay örgüsü ve güçlü performanslarıyla eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Dizi, tarihi olayların arka planında, Shelby ailesi yeraltı suç dünyasında gezinirken rakip çeteler ve siyasi entrikalarla karşılaştıkça güç, sadakat ve ihanet temalarını araştırıyor. Kendine özgü görsel tarzı, unutulmaz karakterleri ve sürükleyici hikâye anlatımıyla 'Peaky Blinders', zamanının en sevilen İngiliz televizyon dizilerinden biri olarak kalıcı bir etki bıraktı.

7. Narcos (2015 - 2017)

7. Narcos (2015 - 2017)

IMDb: 8.8

'Narcos', kötü şöhretli uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını ve DEA'nın onu adalete teslim etme çabalarını inceleyen ilgi çekici bir suç destanı. Karakterlerin gerçekçi tasvirleri ve karmaşık hikayeleriyle dizi, yasadışı uyuşturucu ticaretinin özellikle Kolombiya'daki etkisine üzücü bir bakış sunuyor. 'Narcos', arşiv görüntüleri ve röportajlara yer vermesiyle, diğer suç dizilerinden ayrılan bir gerçekçilik duygusuna ulaşıyor. Bazı olayların dramatize edilmesine rağmen, dizi sürükleyici olmaya devam ediyor ve en iyi modern suç dizilerinden biri olarak yerini aldı.

6. Blue Eye Samurai (2023 - )

6. Blue Eye Samurai (2023 - )

IMDb: 8.8

'Mavi Göz Samuray', Maya Erskine tarafından canlandırılan gizemli ve tehlikeli yarı beyaz, yarı Japon Onna-Musha Mizu'nun intikam peşinde koştuğu 17. yüzyıl Japonya'sında geçiyor. Erkek kılığına giren Mizu'nun yolu, ayrımcılığın onu sert ve soğuk bir insana dönüştürmesinin ardından Japonya'da kalan babası da dahil olmak üzere dört beyaz adamla kesişir. 'Mavi Göz Samuray', en iyi samuray filmlerinden ve dizilerinden ilham alırken, beklenen mecazları ferahlatıcı bir şekilde uyguluyor.

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5. Arcane (2021 - )

5. Arcane (2021 - )

IMDb: 9.0

IMDb puanı 9'un üzerinde olan bir Netflix dizisi bulmak nadirdir, ancak Arcane en yüksek puanlardan birine rahatça ulaşıyor. Doğru yapılmış bir video oyunu uyarlamasının ideal örneği olan Arcane, Riot'un League of Legends'ının kurgusal dünyasında geçen çok popüler bir animasyon dizisi. Birbirlerine duydukları derin sevgiye rağmen kendilerini ütopik Piltover şehri ve Zaun'un keyifsiz yeraltı dünyasında güç ve kaynaklar için bir çatışmanın karşıt taraflarında bulan Vi ve Jinx kardeşleri konu alıyor.

4. Better Call Saul (2015-2022)

4. Better Call Saul (2015-2022)

IMDb: 9.0

'Better Call Saul', Jimmy McGill'in ahlaki açıdan şüpheli avukat Saul Goodman'a dönüşümüne odaklanan 'Breaking Bad 'in bir devamı niteliğinde. Albuquerque, New Mexico'da geçen dizi, Jimmy'nin hukuk ve suç dünyasındaki renkli karakterlerle olan karmaşık ilişkilerini ve etkileşimlerini inceliyor. Dizi, ilgi çekici hikaye anlatımı, iyi geliştirilmiş karakterleri ve ayrıntılara gösterdiği özenle eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

3. Sherlock (2010-2017)

3. Sherlock (2010-2017)

IMDb: 9.1

'Sherlock', Sir Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes dedektif hikayelerine dayanan bir İngiliz televizyon dizisidir. Sherlock Holmes rolünde Benedict Cumberbatch ve Dr. John Watson rolünde Martin Freeman' in yer aldığı dizi, günümüz Londra'sında çeşitli karmaşık vakaları çözen ikiliyi takip ediyor. Zekice yazılmış senaryosu, güçlü performansları ve karmaşık olay örgüsüyle tanınan 'Sherlock', 2017'de sona eren dört sezonluk yayın hayatı boyunca eleştirmenlerin beğenisini ve sadık bir hayran kitlesi kazandı.

2. Rick ve Morty (2013 - )

2. Rick ve Morty (2013 - )

IMDb: 9.1

'Rick and Morty' Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından yaratılan bir animasyon bilim kurgu durum komedisidir. Prömiyeri 2013 yılında yapılan dizi, Rick Sanchez adlı eksantrik bir bilim adamı ile torunu Morty Smith'in çeşitli boyutlar ve gezegenlerdeki maceralarını konu alıyor. Kara mizah, hiciv ve gerçeküstücülüğü harmanlayan her bölüm, saygısız bir komedi tonunu korurken varoluşsal temaları ve bilimsel kavramları araştırıyor. 'Rick and Morty' yaratıcılığı, keskin tarzı ve popüler kültür ve bilim kurguya yaptığı zekice göndermelerle büyük beğeni topladı ve özel bir hayran kitlesi ile çok sayıda ticari ürün ve yan ürün ortaya çıkardı.

1. Breaking Bad (2008-2013)

1. Breaking Bad (2008-2013)

IMDb: 9.5

'Breaking Bad', Vince Gilligan tarafından yaratılan ve 2008-2013 yılları arasında yayınlan bir Amerikan televizyon dizisidir. 'Heisenberg' olarak bilinen acımasız uyuşturucu üreticisine dönüşmüş bir lise kimya öğretmeni olan Walter White'ı merkeze almaktadır. Walter, eski öğrencisi ve ortağı Jesse Pinkman ile birlikte, ölümcül bir kanser teşhisi ve bu yüzden ailesinin finansal geleceğini güvence altına alma arzusuyla Albuquerque, New Mexico'nun yeraltı suç dünyasında gezinmektedir. Etkileyici hikaye anlatımı, karmaşık karakterleri ve ahlaki değerleri irdelemesiyle büyük beğeni toplayan dizi, 16 Primetime Emmy Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

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