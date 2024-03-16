IMDb'ye Göre Sizi Ekrana Kilitleyecek Tüm Zamanların En İyi 20 Netflix Dizisi
IMDb'ye Göre Sizi Ekrana Kilitleyecek Tüm Zamanların En İyi 20 Netflix Dizisi
Kaynak: https://collider.com/netflix-original...
'Netflix'in orijinal dizileri, televizyon endüstrisinde devrim niteliğinde bir etki yarattı ve izleyicilere geniş bir içerik çeşitliliği sunmakta. IMDb kullanıcıları tarafından belirlenen en iyi 20 Netflix orijinal dizisi listesi, platformun çeşitli ve üst düzey kalitede içerik üretme kabiliyetini vurguluyor. Bu dizi seçkisi, bilimkurgudan suç dramasına, komediden tarihi dramaya kadar uzanan farklı türlerde yer alıyor ve izleyicilere akıcı hikayeler ve derin karakter portreleri sunuyor. Netflix'in orijinal yapımları, televizyonun zirvesinde yer alıyor ve izleyicilere unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.
İşte sizin için IMDb kullanıcıları tarafından sıralanan, tüm zamanların en iyi 20 Netflix orijinal dizisi listesi.'
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20. The Walking Dead (2010-2022)
19. Money Heist (2017-2021)
18. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)
17. One Piece (2023 - )
16. The Queen's Gambit (2020)
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15. Vikings (2013-2020)
14. The Crown (2016 - 2023)
13. Dark (2017- 2020)
12. Stranger Things (2016 - 2025)
11. Black Mirror (2011 - )
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10. 'BoJack Horseman' (2014 - 2020)
9. When They See Us (2019)
8. Peaky Blinders (2013-2022)
7. Narcos (2015 - 2017)
6. Blue Eye Samurai (2023 - )
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5. Arcane (2021 - )
4. Better Call Saul (2015-2022)
3. Sherlock (2010-2017)
2. Rick ve Morty (2013 - )
1. Breaking Bad (2008-2013)
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