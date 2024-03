IMDb'ye Göre Sizi Ekrana Kilitleyecek Tüm Zamanların En İyi 20 Netflix Dizisi

IMDb: 8.8

'When They See Us', Ava DuVernay tarafından yaratılan ve Central Park koşucusu davasının gerçek hikayesine dayanan bir Netflix mini dizisidir. Dizi, 1989 yılında Central Park'ta beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Harlemli beş Afrika kökenli gencin haksız yere mahkûm edilmesini ve beraat etmesini konu alıyor. Ceza adaleti sisteminde yaygın olan ırksal ve sosyal adaletsizlikleri inceleyerek sistemik önyargıları ve bunların sanıkların ve ailelerinin yaşamları üzerindeki etkilerini vurguluyor. Gösteri, Amerika'daki ırk, adalet ve eşitsizlik konularına ışık tutan güçlü hikaye anlatımı ve performanslarıyla büyük beğeni topladı.