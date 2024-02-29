Google'da Son 25 Yılda En Çok Aratılan Diziler Açıklandı: Listede 2 Türk Dizisi Var!

Google’ın arama trendlerini ölçümleyen birimi Google Trends tarafından yayımlanan Google Trends Time Capsule açık verilerinin incelenmesiyle hazırlanan çalışmada, 1999 yılından bu yana en çok aratılan diziler belli oldu. Her yılın en çok aranan beş dizisinin yer aldığı listede 2 Türk dizisi yer aldı. Bakalım hangi dizilerimizle listeye giriş yapmışız?