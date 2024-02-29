Google'da Son 25 Yılda En Çok Aratılan Diziler Açıklandı: Listede 2 Türk Dizisi Var!
Google'da Son 25 Yılda En Çok Aratılan Diziler Açıklandı: Listede 2 Türk Dizisi Var!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/t...
Google’ın arama trendlerini ölçümleyen birimi Google Trends tarafından yayımlanan Google Trends Time Capsule açık verilerinin incelenmesiyle hazırlanan çalışmada, 1999 yılından bu yana en çok aratılan diziler belli oldu. Her yılın en çok aranan beş dizisinin yer aldığı listede 2 Türk dizisi yer aldı. Bakalım hangi dizilerimizle listeye giriş yapmışız?
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Google Trends tarafından yayımlanan Google Trends Time Capsule verilerinin incelenmesiyle Google'da en çok aratılan diziler listelendi.
1999'dan bu yana her yıl en çok aratılan 5 dizinin alındığı listede The Simpsons 18 kez yer aldığı için zirveye yerleşti!
Listede The Simpsons'ı Game of Thrones, South Park, The Walking Dead ve Family Guy dizileri izledi.
Dizilerin % 80'inin ABD yapımının olmasının yanı sıra, her 5 diziden 3'ünün animasyon çizgi dizi olması dikkat çekti.
The Vampire Diaries, Lost, The Sopranos, Grey's Anatomy, Friends gibi dizilerin de yer aldığı listede 2 Türk dizisinin yer alması bir başka dikkat çekici detay.
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İlk olarak 2021 yılında You Knock on My Door ismiyle yer alan Sen Çal Kapımı listeye adını yazdırırken;
2023'te listede yer alan Türk dizisi Yalı Çapkını oldu!
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