Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema'nın Sosyal Medya Paylaşımı Kafaları Karıştırdı
Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema'nın Sosyal Medya Paylaşımı Kafaları Karıştırdı
Pınar'la girdiği tartışma sonucu Survivor'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, adadan ayrılır ayrılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında bazı yarışmacılara gönderme yapan Sema haliyle kafaları karıştırdı.
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Kaosun hakimiyet sürdüğü Survivor All Star'ın şu ana kadarki en büyük olayı kesinlikle Sema'nın diskalifiye edilmesi oldu.
Pınar'ın konseydeki sözlü tahrikleri sonrası adada kendini tutamayan Sema Aydemir, Pınar Saka'nın üzerine saldırmış ve fiziksel şiddet göstermişti.
Sema bu hareketinin ardından kurallar gereği diskalifiye edilirken Pınar'ın tek bir ceza bile almaması izleyicilerden tepki görürken, yarışmadan ayrılan Sema'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Gece yaşanan kavgada Sema, o esnada adada bulunan yarışmacıların görüşleri ve kamera kayıtlarına göre diskalifiye edilirken, yaptığı paylaşımda bazı yarışmacılara gönderme yaptı.
"Olayları tarafsız anlatanlarda Allah razı olsun" yazan Sema ayrıca "Ben diskalifiye olayım diye destek verenler..." sözleriyle kafaları epey karıştırdı.
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Sizce Sema bu göndermeleri kime veya kimlere yaptı? Yorumlarda buluşalım...
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