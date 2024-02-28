Survivor'da Sercan'ın Aleyna İçin "İlgi Manyağı" Demesine İzleyicilerden Tepki Yağdı

Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star 2024'te bu defa Sercan'ın Aleyna hakkında söyledikleri damga vurdu. Aleyna'yla yakın olan Sercan son bölümde Yunus Emre'ye 'Aleyna ilgi manyağı, tehlike arz ediyor' deyince izleyicilerden tepkiler gecikmedi.