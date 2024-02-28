Survivor'da Sercan'ın Aleyna İçin "İlgi Manyağı" Demesine İzleyicilerden Tepki Yağdı
Survivor'da Sercan'ın Aleyna İçin "İlgi Manyağı" Demesine İzleyicilerden Tepki Yağdı
Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star 2024'te bu defa Sercan'ın Aleyna hakkında söyledikleri damga vurdu. Aleyna'yla yakın olan Sercan son bölümde Yunus Emre'ye 'Aleyna ilgi manyağı, tehlike arz ediyor' deyince izleyicilerden tepkiler gecikmedi.
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Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın her bölümüne apayrı bir paragraf açmak gerekirken, son bölüme Sercan'ın Aleyna hakkındaki sözleri damga vurdu.
Aleyna'yla çok yakın olan Yunus Emre'yi uyaran Sercan, Aleyna hakkında "İlgi manyağı sürekli ilgilenilsin onunla" derken, ayrıca Aleyna'nın tehlikeli olduğunun da altını çizdi.
Geçtiğimiz konseyde yüzleşmelerinin ardından Sercan'ın Yunus Emre'yi hemen uyarması dikkatlerden kaçmazken, söz konusu durum haliyle izleyicilerin de radarına takıldı.
Sercan'ın Aleyna hakkında söylediklerini buradan izleyebilirsiniz:
Söz konusu olay sosyal medyada gündem olurken, Sercan'ın bu sözlerine Survivor izleyicilerinden tepkiler gecikmedi:
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Tabii Sercan'a hak vermeyenler de oldu:
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sercan haklı mı? Yorumlarda buluşalım...
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