Görüş Bildir
Haberler
TV
Ekin Koç ve Ozan Güven'i Ekranlara Döndüren Taş Kağıt Makas'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler!

Ekin Koç ve Ozan Güven'i Ekranlara Döndüren Taş Kağıt Makas'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 22:12

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas sonunda yayınlandı. Reyting mücadelesine Çarşamba akşamıyla giriş yapan dizi Ekin Koç, Burak Yörük, Ozan Güven gibi isimleri televizyona döndürürken, Taş Kağıt Makas'ın ilk bölümüne yoru yağdı. Biz de ilk tepkileri sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekin Koç, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi gibi isimleri kadrosunda barındıran Taş Kağıt Makas dizisi sonunda izleyicinin beğenisine sunuldu.

Ekin Koç, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi gibi isimleri kadrosunda barındıran Taş Kağıt Makas dizisi sonunda izleyicinin beğenisine sunuldu.

Ekin Koç'un canlandırdığı Umut karakterinin etrafında dönen dizide gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un, babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşı ekranlara taşınırken, ilk bölümü haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Ekin Koç'un canlandırdığı Umut karakterinin etrafında dönen dizide gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un, babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşı ekranlara taşınırken, ilk bölümü haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Daha şimdiden Çarşamba akşamları için iddialı bir rakip olarak görünen Taş Kağıt Makas'ın ilk bölümüne gelen tepkileri sizler için sıraladık.

Daha şimdiden Çarşamba akşamları için iddialı bir rakip olarak görünen Taş Kağıt Makas'ın ilk bölümüne gelen tepkileri sizler için sıraladık.

İşte tepkilerden bazıları:

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekin Koç'u övmelere doymadık!

👇

Bu dizi bizi epey ağlatacak!

Bu dizi bizi epey ağlatacak!
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Peki siz Taş Kağıt Makas'ın ilk bölümünü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın