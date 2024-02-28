Ekin Koç ve Ozan Güven'i Ekranlara Döndüren Taş Kağıt Makas'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler!
Ekin Koç ve Ozan Güven'i Ekranlara Döndüren Taş Kağıt Makas'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekin Koç, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi gibi isimleri kadrosunda barındıran Taş Kağıt Makas dizisi sonunda izleyicinin beğenisine sunuldu.
Ekin Koç'un canlandırdığı Umut karakterinin etrafında dönen dizide gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un, babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşı ekranlara taşınırken, ilk bölümü haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Daha şimdiden Çarşamba akşamları için iddialı bir rakip olarak görünen Taş Kağıt Makas'ın ilk bölümüne gelen tepkileri sizler için sıraladık.
İşte tepkilerden bazıları:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekin Koç'u övmelere doymadık!
👇
Bu dizi bizi epey ağlatacak!
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Peki siz Taş Kağıt Makas'ın ilk bölümünü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın