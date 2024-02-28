Ekin Koç ve Ozan Güven'i Ekranlara Döndüren Taş Kağıt Makas'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas sonunda yayınlandı. Reyting mücadelesine Çarşamba akşamıyla giriş yapan dizi Ekin Koç, Burak Yörük, Ozan Güven gibi isimleri televizyona döndürürken, Taş Kağıt Makas'ın ilk bölümüne yoru yağdı. Biz de ilk tepkileri sizler için derledik.