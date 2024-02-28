Gerçek Alkol mü? Set Çalışanı, Dizilerdeki İçki Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!
Gerçek Alkol mü? Set Çalışanı, Dizilerdeki İçki Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1ShCp...
Dizilere dair pek çok merak ettiğimiz şey olurken bunların en başında içki sahneleri yer alıyor. Karakterlerin alkol aldığı sahnelerde oyuncular gerçekten içki mi içiyor yoksa başka bir şey mi bunu merak etmeyen yoktur. Set çalışanı Yener Yalçın bu soruya yanıt verdi.
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Televizyon dizilerine aşina olan herkes sahnelerdeki içki sahnelerinde gerçek alkol kullanılıp kullanılmadığını merak eder.
Oyuncuların alkol mü yoksa sahne için hazırlanan karışımları mı içip içmediği hala yanıtlanmazken, set çalışanı Yener Yalçın sonunda beklenen yanıtı verdi.
Dizi ve reklam setlerindeki merak edilenleri sosyal medya hesaplarından yanıtlayan Yener Yalçın, kendisine gelen "Dizilerde alkol sahnelerinde ne içiliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Şarap için vişne suyu. Rakıda süt ve ayran su eklenerek. Viskide kesin elma suyu içiliyor."
İşte o açıklama:
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