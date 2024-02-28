Gerçek Alkol mü? Set Çalışanı, Dizilerdeki İçki Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Dizilere dair pek çok merak ettiğimiz şey olurken bunların en başında içki sahneleri yer alıyor. Karakterlerin alkol aldığı sahnelerde oyuncular gerçekten içki mi içiyor yoksa başka bir şey mi bunu merak etmeyen yoktur. Set çalışanı Yener Yalçın bu soruya yanıt verdi.