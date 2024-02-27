Survivor'ın İddialı Yarışmacıları Nagihan, Merve ve Pınar'ın Olimpiyatlarda Omuz Omuza Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Survivor'ın İddialı Yarışmacıları Nagihan, Merve ve Pınar'ın Olimpiyatlarda Omuz Omuza Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Kaynak: https://twitter.com/SurNotla/status/1...
Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından olan Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Pınar Saka'nın olimpiyatlarda bizi temsil ettiğin fotoğraf ortaya çıktı. Bizler de sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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Survivor All Star 2024, iddialı yarışmacılarıyla ve rekabet dolu yarışmalarıyla reyting rekorları kırıyor.
All Star ekibinde, geçtiğimiz yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden birçok isim bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Sema ve Pınar'ın kavgasında olimpiyat sözleri de gündem olmuştu.
Son günlerde de Survivor yarışmacıları Merve Aydın, Pınar Saka ve Nagihan Karadere'nin olimpiyat fotoğrafı viral oldu.
Şimdi Survivor'da izlediğimiz isimlerin bu fotoğrafı nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
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