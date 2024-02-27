Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'ın İddialı Yarışmacıları Nagihan, Merve ve Pınar'ın Olimpiyatlarda Omuz Omuza Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Survivor'ın İddialı Yarışmacıları Nagihan, Merve ve Pınar'ın Olimpiyatlarda Omuz Omuza Fotoğrafı Ortaya Çıktı

survivor
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
28.02.2024 - 00:38

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından olan Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Pınar Saka'nın olimpiyatlarda bizi temsil ettiğin fotoğraf ortaya çıktı. Bizler de sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/SurNotla/status/1...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star 2024, iddialı yarışmacılarıyla ve rekabet dolu yarışmalarıyla reyting rekorları kırıyor.

Survivor All Star 2024, iddialı yarışmacılarıyla ve rekabet dolu yarışmalarıyla reyting rekorları kırıyor.

All Star ekibinde, geçtiğimiz yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden birçok isim bulunuyor.

All Star ekibinde, geçtiğimiz yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden birçok isim bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Sema ve Pınar'ın kavgasında olimpiyat sözleri de gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Sema ve Pınar'ın kavgasında olimpiyat sözleri de gündem olmuştu.

Merve Aydın, Pınar'ın antrenörlerine 'Sema yarışırsa ben yarışmam' dediğini ve Sema'nın bu durumu öğrendiğini iddia etmişti.

Konuyla ilgili tüm iddiaları da sizlerle paylaşmıştık.👇

Son günlerde de Survivor yarışmacıları Merve Aydın, Pınar Saka ve Nagihan Karadere'nin olimpiyat fotoğrafı viral oldu.

Son günlerde de Survivor yarışmacıları Merve Aydın, Pınar Saka ve Nagihan Karadere'nin olimpiyat fotoğrafı viral oldu.

Şimdi Survivor'da izlediğimiz isimlerin bu fotoğrafı nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Şimdi Survivor'da izlediğimiz isimlerin bu fotoğrafı nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?