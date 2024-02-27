Survivor'ın İddialı Yarışmacıları Nagihan, Merve ve Pınar'ın Olimpiyatlarda Omuz Omuza Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından olan Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Pınar Saka'nın olimpiyatlarda bizi temsil ettiğin fotoğraf ortaya çıktı. Bizler de sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇