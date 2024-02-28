Survivor Damla Can'ın Sevgilisi Tolga Mendi İletişim Ödülünde Aşka Geldi!
Survivor Damla Can'ın Sevgilisi Tolga Mendi İletişim Ödülünde Aşka Geldi!
Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmacılar iletişim ödülü için yarıştı ve Mavi takım yarışmayı kazanarak Instagram'da canlı yayın açma hakkını elde etti. Tüm yarışmacılar tek tek sevdiklerinin anlık mesajlarını okurken, Damla Can'ın sevgilisi Tolga Mendi resmen aşka geldi.
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Survivor All Star'da uzun süredir beklenen iletişim oyunu sonunda oynandı.
Kazanan takımın Instagram'dan canlı yayın açma hakkına erişeceği oyunu Mavi takım kazanırken, Mavi takımın sevilen yarışmacılarından Damla Can'ın canlı yayını esnasında epey romantik anlar yaşandı.
Damla Can'ın sevgilisi oyuncu Tolga Mendi, Damla'nın Instagram canlı yayınına başından sonuna kadar katılırken, dakika başı sevgilisine iltifatlar etmesi resmen içimizi ısıttı.
Tolga Mendi'nin aşka geldiği anlar diğer izleyiciler tarafından fark edilirken, o anlar haliyle viral oldu.
İşte Tolga Mendi'nin aşka geldiği anlara gelen tepkiler:
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Vallahi bu kadar kaosta içimiz açıldı! Aşkları daim olsun ❤️
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