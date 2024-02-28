Survivor Damla Can'ın Sevgilisi Tolga Mendi İletişim Ödülünde Aşka Geldi!

Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmacılar iletişim ödülü için yarıştı ve Mavi takım yarışmayı kazanarak Instagram'da canlı yayın açma hakkını elde etti. Tüm yarışmacılar tek tek sevdiklerinin anlık mesajlarını okurken, Damla Can'ın sevgilisi Tolga Mendi resmen aşka geldi.