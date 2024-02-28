Görüş Bildir
Haberler
TV
Türk Sinemasının Usta İsmi Sandık Kokusu'nun Kadrosuna Dahil Oldu!

Türk Sinemasının Usta İsmi Sandık Kokusu'nun Kadrosuna Dahil Oldu!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 23:12

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde usta bir oyuncu dahil oldu. Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakterinin babasını canlandırmak için hangi usta oyuncuyla anlaşma yapıldı?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu konusu ve oyunculuklarıyla bu sezonun en sevilen işlerinden biri oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu konusu ve oyunculuklarıyla bu sezonun en sevilen işlerinden biri oldu.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin rol aldığı dizi her yeni bölümde reyting mücadelesini sürdürmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu'nda büyük bir değişiklik olacak.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin rol aldığı dizi her yeni bölümde reyting mücadelesini sürdürmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu'nda büyük bir değişiklik olacak.

Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz haftalarda Meriç Aral'ın dahil olduğu diziye şimdi usta bir oyuncu katılıyor.

Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz haftalarda Meriç Aral'ın dahil olduğu diziye şimdi usta bir oyuncu katılıyor.

O usta isim ise Uğur Yücel!

O usta isim ise Uğur Yücel!

Türk sinemasının en başarılı isimlerinden Uğur Yücel, Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakterinin babası Hasan olarak dizide yer alacak.

Türk sinemasının en başarılı isimlerinden Uğur Yücel, Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakterinin babası Hasan olarak dizide yer alacak.

Yücel'in 13. bölümde diziye dahil olması planlanıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın