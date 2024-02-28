Türk Sinemasının Usta İsmi Sandık Kokusu'nun Kadrosuna Dahil Oldu!
Türk Sinemasının Usta İsmi Sandık Kokusu'nun Kadrosuna Dahil Oldu!
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde usta bir oyuncu dahil oldu. Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakterinin babasını canlandırmak için hangi usta oyuncuyla anlaşma yapıldı?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu konusu ve oyunculuklarıyla bu sezonun en sevilen işlerinden biri oldu.
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin rol aldığı dizi her yeni bölümde reyting mücadelesini sürdürmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu'nda büyük bir değişiklik olacak.
Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz haftalarda Meriç Aral'ın dahil olduğu diziye şimdi usta bir oyuncu katılıyor.
O usta isim ise Uğur Yücel!
Türk sinemasının en başarılı isimlerinden Uğur Yücel, Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakterinin babası Hasan olarak dizide yer alacak.
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