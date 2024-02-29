Evlilik Programıyla Tanınan Naz Mila'nın Kendini Spora Verdikten Sonraki Halini Görenler Tanıyamadı!
Evlilik Programıyla Tanınan Naz Mila'nın Kendini Spora Verdikten Sonraki Halini Görenler Tanıyamadı!
İzdivaç programlarıyla tanıdığımız Naz Mila, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Kendini spora veren Mila, farklı vücuduyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönem son derece popüler olan evlilik programlarıyla tanınan Naz Mila, programlar sonunda sosyal medyayı aktif kullanarak gündemde kalmayı başarmıştı.
Zuhal Topal'ın evlilik programında adını duyuran Mila, yaptıkları ve paylaştığı pozlarla kimi zaman eleştirilere maruz kalmıştı.
Yaptırdığı dövme de gündem olmasını sağlayan şeylerden yalnızca biriydi.
Şimdilerde kendini spora kaptıran Mila, farklı bir vücuda sahip oldu.
Evlilik programlarının ardından 'Zehirli Tohumlar' adlı filmde de rol alan Naz Mila'nın yeni fiziği gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Naz Mila'nın bu fiziğe sahip olmak için cerrahi bir müdahalede bulunup bulunmadığı ise merak edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda