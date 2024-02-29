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Evlilik Programıyla Tanınan Naz Mila'nın Kendini Spora Verdikten Sonraki Halini Görenler Tanıyamadı!

Evlilik Programıyla Tanınan Naz Mila'nın Kendini Spora Verdikten Sonraki Halini Görenler Tanıyamadı!

themyscira - Misafir Editör
29.02.2024 - 20:42

İzdivaç programlarıyla tanıdığımız Naz Mila, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Kendini spora veren Mila, farklı vücuduyla dikkat çekti.

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Bir dönem son derece popüler olan evlilik programlarıyla tanınan Naz Mila, programlar sonunda sosyal medyayı aktif kullanarak gündemde kalmayı başarmıştı.

Bir dönem son derece popüler olan evlilik programlarıyla tanınan Naz Mila, programlar sonunda sosyal medyayı aktif kullanarak gündemde kalmayı başarmıştı.

Zuhal Topal'ın evlilik programında adını duyuran Mila, yaptıkları ve paylaştığı pozlarla kimi zaman eleştirilere maruz kalmıştı.

Zuhal Topal'ın evlilik programında adını duyuran Mila, yaptıkları ve paylaştığı pozlarla kimi zaman eleştirilere maruz kalmıştı.

Yaptırdığı dövme de gündem olmasını sağlayan şeylerden yalnızca biriydi.

Yaptırdığı dövme de gündem olmasını sağlayan şeylerden yalnızca biriydi.

Şimdilerde kendini spora kaptıran Mila, farklı bir vücuda sahip oldu.

Şimdilerde kendini spora kaptıran Mila, farklı bir vücuda sahip oldu.

Evlilik programlarının ardından 'Zehirli Tohumlar' adlı filmde de rol alan Naz Mila'nın yeni fiziği gündem oldu.

Evlilik programlarının ardından 'Zehirli Tohumlar' adlı filmde de rol alan Naz Mila'nın yeni fiziği gündem oldu.
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Naz Mila'nın bu fiziğe sahip olmak için cerrahi bir müdahalede bulunup bulunmadığı ise merak edildi.

Naz Mila'nın bu fiziğe sahip olmak için cerrahi bir müdahalede bulunup bulunmadığı ise merak edildi.

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