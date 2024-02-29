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Bahar'da Dansı ile Hayran Bırakan Aziz Uras'ın Sevgilisi Nil Sude Albayrak Pozlarıyla da Yaktı Geçti!

Bahar'da Dansı ile Hayran Bırakan Aziz Uras'ın Sevgilisi Nil Sude Albayrak Pozlarıyla da Yaktı Geçti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 12:06

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisinin son bölümünde dans şovuyla kendine hayran bırakan genç oyuncu Nil Sude Albayrak'ın efsane pozlarını derledik! Albayrak, belli ki hem oyunculuğu hem de güzelliği ile ortalığı karıştıracak!

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Geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başlayan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Bahar dizisi, hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başlayan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Bahar dizisi, hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor.

Her Salı Show TV'de izleyicilerle buluşan ve adeta bir fenomen haline gelen Bahar, her bölümü ile izleyicinin nefesini kesiyor ve onları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Her Salı Show TV'de izleyicilerle buluşan ve adeta bir fenomen haline gelen Bahar, her bölümü ile izleyicinin nefesini kesiyor ve onları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Bahar'ın hikayesi kadar, oyuncularının başarılı performansları da izleyicinin dikkatini çekiyor. Dizi, eğlenceli ve iddialı sahneleri ile izleyicinin beğenisini kazanmayı başarıyor ve her hafta daha fazla izleyici kitlesi kazanıyor.

Bahar'ın hikayesi kadar, oyuncularının başarılı performansları da izleyicinin dikkatini çekiyor. Dizi, eğlenceli ve iddialı sahneleri ile izleyicinin beğenisini kazanmayı başarıyor ve her hafta daha fazla izleyici kitlesi kazanıyor.

Son bölümde ise, Demet Evgar ve Nil Sude Albayrak'ın nefes kesen dans şovu gündem oldu.

Son bölümde ise, Demet Evgar ve Nil Sude Albayrak'ın nefes kesen dans şovu gündem oldu.

Dizinin sevilen karakterlerinden Aziz Uras'ın sevgilisini canlandıran Nil Sude Albayrak, yetenekli oyunculuğu ve güzelliği ile izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Dizinin sevilen karakterlerinden Aziz Uras'ın sevgilisini canlandıran Nil Sude Albayrak, yetenekli oyunculuğu ve güzelliği ile izleyicileri kendine hayran bıraktı.
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Albayrak'ın performansı, izleyicilerin beğenisini toplarken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Albayrak'ın performansı, izleyicilerin beğenisini toplarken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İşte o sahne👇🏻

Yorumlar da kullanıcılar övgüler yağdırdı.

Yorumlar da kullanıcılar övgüler yağdırdı.

Herkes o sahneye ve...

Herkes o sahneye ve...
twitter.com

Nil Sude Albayrak'a ba-yıl-dı!

Nil Sude Albayrak'a ba-yıl-dı!
twitter.com
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Kendisi özel hayatında da en az dizideki kadar hayranlık uyandıran biri.

Kendisi özel hayatında da en az dizideki kadar hayranlık uyandıran biri.
twitter.com

Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı pozlar adeta yakıyor!

Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı pozlar adeta yakıyor!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alarak, tiyatro kariyerine başlayan Nil Sude Albayrak, tiyatro oyunlarında önemli roller üstlendi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alarak, tiyatro kariyerine başlayan Nil Sude Albayrak, tiyatro oyunlarında önemli roller üstlendi.

2021 yılında Birthday ve Şahmeran gibi dizi ve filmlerde rol alan Albayrak, Şimdi ise Bahar dizisinde "Seren" karakterini canlandırıyor.

2021 yılında Birthday ve Şahmeran gibi dizi ve filmlerde rol alan Albayrak, Şimdi ise Bahar dizisinde "Seren" karakterini canlandırıyor.

Şahmaran'ı izleyenler hatırladı bile...

Şahmaran'ı izleyenler hatırladı bile...
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Siz kendisini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz kendisini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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