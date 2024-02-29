Bahar'da Dansı ile Hayran Bırakan Aziz Uras'ın Sevgilisi Nil Sude Albayrak Pozlarıyla da Yaktı Geçti!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisinin son bölümünde dans şovuyla kendine hayran bırakan genç oyuncu Nil Sude Albayrak'ın efsane pozlarını derledik! Albayrak, belli ki hem oyunculuğu hem de güzelliği ile ortalığı karıştıracak!