Başrol Ayrılınca Dizi Final Yapmıştı: Safir'in Sevilen Oyuncusu Yabani'ye Transfer Oldu!
Başrol Ayrılınca Dizi Final Yapmıştı: Safir'in Sevilen Oyuncusu Yabani'ye Transfer Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Safir dizisi başrol oyuncusu İlhan Şen'in diziden ayrılmasının hemen ardından final kararı almıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, izleyiciyi üzen bu vedanın ardından final yapan dizinin sevilen bir oyuncusu Yabani'ye transfer oldu!
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Sezona büyük umutlarla başlayan Safir dizisinde senaryo seyircinin isteğiyle değişmişti.
Bu değişimle birlikte başrol İlhan Şen bir anda kötü karakter olmuş, bu durumdan rahatsız olan ve ikinci plana düşen Şen diziden ayrılma kararı almıştı.
Onun bu kararından birkaç gün sonra da dizi final kararı almıştı.
Dizide Yaman ile evlenen ve Feraye'nin üvey kardeşini canlandıran Aleyna'ya hayat veren Gizem Sevim'le ilgili ilgi çeken bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final yapmasının üstünden daha bir hafta geçmeden Gizem Sevim'in yeni adresi belli oldu!
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Gizem Sevim, Yabani dizisinde Leyla karakterine hayat verecek.
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