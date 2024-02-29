RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Reytingle İlgili Sözleri Gündem Oldu: "Baştan Sona Cinsellik mi Yapalım?"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Reytingle İlgili Sözleri Gündem Oldu: "Baştan Sona Cinsellik mi Yapalım?"
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliğinde yapılan 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısında konuşma yaptı. RTÜK cezaları ve reytingle ilgili konuşan Şahin'in sözleri gündem oldu.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapımcıların, senaristlerin ve oyuncuların katıldığı 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısında RTÜK cezaları ve reytinglerle ilgili konuştu.
Dizilerin "başka kanalda bulunsa bu cezayı yemezdi" düşüncesinin doğru olmadığını dile getiren Şahin, "Mümkün değil, öyle dizi var ki her yerde ceza yer. Öyle dizi var ki hangi kanalda oynarsa oynasın müeyyide uygulanmaz. Bunun kanalla alakası yok, benim fikri yapımla alakası yok, benim anlayışımla alakası yok." dedi.
En fazla cezai yaptırımın 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi gereğince uygulandığını belirten RTÜK başkanı reytinglerle ilgili şu sözleri söyledi:
"Reyting denilen bir canavar var. Reyting olmadan hiçbir şey olmuyor ama reyting alacağız diye de bütün değerlerimizi, kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi bir tarafa mı bırakacağız? En çok reyting alan konu şiddet. Baştan sona şiddet mi yapalım? En çok reyting alan cinsellik, baştan sona mı yapalım?"
Eşi ve kızının dizi hastası olduğunu belirten Şahin, dizilerdeki sahnelerden dolayı eşi ve kızıyla dizi izleyemediğini dile getirdi.
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Son olarak toplumun dizilerden ve dizi karakterlerinden etkilendiğinin ve çocuklarının adını dizi karakterinden verip karakter öldü (Oktay Kaynarca) diye arkasından mevlit okunan bir toplumda yaşadığımızı söyledi.
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