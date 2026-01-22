İlk Dinleyişte Sarmayan Ama Sonra Bağımlı Yapan Şarkılar
Bazı şarkılar büyüsünü bazen ilk dinleyişte hissettirmez. Birkaç kez dinlemek ve şarkıyı tüm hücrelerde hissetmek gerekir. İşte tam da bu tür şarkılar, ilk anda fark edilmese de zamanla bağımlılık yaratır. İşte o şarkılar!
1. Sabrina Carpenter - Espresso
2. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile
3. JENNIE - Mantra
4. 연준 (YEONJUN) ‘GGUM’
5. LISA - Rockstar
6. Alec Benjamin - Let Me Down Slowly
7. Bebe Rexha - 'Self Control'
8. Lund - Broken
9. Trevor Daniel - Falling
10. Unlike Pluto - Everything Black
