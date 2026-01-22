onedio
İlk Dinleyişte Sarmayan Ama Sonra Bağımlı Yapan Şarkılar

22.01.2026 - 14:01

Bazı şarkılar büyüsünü bazen ilk dinleyişte hissettirmez. Birkaç kez dinlemek ve şarkıyı tüm hücrelerde hissetmek gerekir. İşte tam da bu tür şarkılar, ilk anda fark edilmese de zamanla bağımlılık yaratır. İşte o şarkılar!

1. Sabrina Carpenter - Espresso

2. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

3. JENNIE - Mantra

4. 연준 (YEONJUN) ‘GGUM’

5. LISA - Rockstar

6. Alec Benjamin - Let Me Down Slowly

7. Bebe Rexha - 'Self Control'

8. Lund - Broken

9. Trevor Daniel - Falling

10. Unlike Pluto - Everything Black

