onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İlk 3 Saniyesiyle Bile Tüylerini Diken Diken Edecek 10 Şarkı

etiket İlk 3 Saniyesiyle Bile Tüylerini Diken Diken Edecek 10 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 23:52

Müzik, duygularımızı en derin şekilde harekete geçirebilen bir güçtür. Bir şarkının ilk birkaç saniyesinde hissettiklerimiz, bazen kelimelerle anlatılacak gibi değildir. İşte bu liste, sadece melodisiyle değil, sözleriyle, atmosferiyle, bazen yalnızca o ilk nota dokunuşuyla bile tüylerinizi diken diken edecek 10 şarkıyı bir araya getiriyor. 

Hazırsanız, her biriyle sizi başka bir dünyaya götürecek bu 10 şarkıyı keşfetmeye başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

2. Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL

3. Mabel Matiz - Fırtınadayım

4. Nilüfer - İnkâr Etme

5. Sezen Aksu - Tükeneceğiz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tan Taşçı - Yok Başka Hayalim

7. Cengiz Kurtoğlu - Küllenen Aşk

8. Bir Ateşe Attın - Kamuran Akkor

9. Lan - Zeynep Bastık

10. Gökhan Türkmen- Yan Sen

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın