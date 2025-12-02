İlişkiniz Bitiyor mu? Sıkıldığını Gösteren 10 İşaret
İlişkilere heyecanla başlıyoruz ama her zaman o heyecanla devam edemiyoruz. İlişkide sıkıldığını gösteren birkaç işaret var elbette. Bu ufak tefek işaretleri gördüğünde ilişkinin tabiri caizse bir ayağı çukurda söyleyebiliriz. Eğer bunları yapıyorsan ilişkiden sıkılmış olabilirsin. Neler bu işaretler bakalım mı?
1. Eskisi gibi sık mesaj atmıyorsun.
2. Buluştuğunuzda bile telefonla ilgileniyorsun.
3. Konuşmalarınız artık çok yüzeysel.
4. Planlar yapıp sürekli erteliyor musun?
5. Küçük jestler yapmak için heyecan kalmadı.
6. Partnerindense arkadaşlarınla vakit geçirmeyi tercih ediyorsun.
7. İlişkide daha sık tartışma yaşanıyor.
8. Artık ona ilgiyle bakmıyorsun.
9. Fiziksel yakınlık artık iyice azaldı.
10. Gelecek planlarında partnerin yer almıyor.
