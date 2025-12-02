İlişkiniz Bitiyor mu? Sıkıldığını Gösteren 10 İşaret

Eskiden gün boyu yazışıyorken artık arada bir mesaj atıyorsan bu, bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Tabii bunun için bahanelerin olabilir elbette. Hayat yoğunluğu ve işlerin bunun önünde engel gibi görünebilir. Bir gün belki çok yoğun olabilirsin ama her gün oluyorsa o zaman aranızda kopan şeyler olabilir.