İlişkiniz Bitiyor mu? Sıkıldığını Gösteren 10 İşaret

02.12.2025 - 22:01

İlişkilere heyecanla başlıyoruz ama her zaman o heyecanla devam edemiyoruz. İlişkide sıkıldığını gösteren birkaç işaret var elbette. Bu ufak tefek işaretleri gördüğünde ilişkinin tabiri caizse bir ayağı çukurda söyleyebiliriz. Eğer bunları yapıyorsan ilişkiden sıkılmış olabilirsin. Neler bu işaretler bakalım mı?

1. Eskisi gibi sık mesaj atmıyorsun.

Eskiden gün boyu yazışıyorken artık arada bir mesaj atıyorsan bu, bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Tabii bunun için bahanelerin olabilir elbette. Hayat yoğunluğu ve işlerin bunun önünde engel gibi görünebilir. Bir gün belki çok yoğun olabilirsin ama her gün oluyorsa o zaman aranızda kopan şeyler olabilir.

2. Buluştuğunuzda bile telefonla ilgileniyorsun.

Partnerinle buluştunuz ve birlikte zaman geçiriyorsunuz. Ama buluşmalarda bile sürekli telefonuna bakıyorsun. Bunun nedeni artık onunla eğlenceli vakit geçirmiyor olman. Onun yanındayken mutlu olmadığın için telefonla uğraşmak daha cazip geliyor.

3. Konuşmalarınız artık çok yüzeysel.

Eskiden partnerinle derin sohbetler yapıyor olabilirsin. Ama artık o derin sohbetler pek yok. Konuşurken yeterince derinlere inemiyorsan ve sadece havadan sudan konuşmaktan ibaret bir sohbetiniz varsa aranızdaki duygusal mesafe artmış demektir.

4. Planlar yapıp sürekli erteliyor musun?

Eskiden plan yaparken bile heyecanlanırken artık yapılan planlara uymakta zorlanıyor olabilirsin. Bu zaten sıkıldığının en net göstergelerinden biri. Çünkü artık öncelik sıranda ilişkin ve partnerin daha aşağılarda yer alıyor.

5. Küçük jestler yapmak için heyecan kalmadı.

İlişkide küçük jestler, yapılan süprizler o ilişkinin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor. Ama artık içinden gelmiyor olabilir. O zaman ilişkinin çıkmaza girdiğini söyleyebiliriz işte. Çünkü bu tarz jest ve süprizler partnerine olan ilgini gösteriyor. Ama sıkılınca bu ilgi kayboluyor elbette.

6. Partnerindense arkadaşlarınla vakit geçirmeyi tercih ediyorsun.

İlişkideyken arkadaşlar biraz arka planda kalabiliyor. Ama eğer sıkıldıysan o zaman arkadaşlarınla daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsin. Yani eskiden partnerinle yaptığın planları artık arkadaşlarınla yapıyorsan partnerinle aranızdaki bağ gevşemiş, hatta kopma noktasına gelmiş olabilir.

7. İlişkide daha sık tartışma yaşanıyor.

Her ilişkide tartışma oluyor. Ama eğer bu tartışmalar son zamanlarda sıklaşmaya başladıysa bir sorun olduğu belli! Çünkü eskiden partnerinin yaptıkları seni rahatsız etmiyorken şimdi ilişkiden sıkıldığın için her şey sana batıyor olabilir.

8. Artık ona ilgiyle bakmıyorsun.

Göz teması, ilişkinin en güçlü bağlarından biri. O yüzden partnerine artık ilgiyle bakmıyorsan belki de bu ilişki senin için bitmiştir. Sevgi dolu bakışların yerini artık boş ve umursamaz bakışlar aldıysa sıkıldığının en net göstergelerinden biri diyebiliriz.

9. Fiziksel yakınlık artık iyice azaldı.

Eskiden hep el ele tutuştuğun partnerinle artık yan yana gelmek bile hoşuna gitmiyor olabilir. Sarılmalar, fiziksel yakınlıklar iyice azaldıysa ilişkiden koptuğun bir noktada olman muhtemel. Çünkü ilişkiden sıkılan kişi artık fiziksel bir yakınlık istemez.

10. Gelecek planlarında partnerin yer almıyor.

Eskiden partnerinle gelecekten bahsettiğin bir ilişkin olabilir. Ama artık geleceğini düşündüğün zaman partnerin orada yok. Bu da senin sıkıldığını gösteren en net işaretlerden biri.

