Bu Kış Soğuklarında Yalnızlığınızla Barışmanızı Sağlayacak 11 Sıcacık Film
Yalnızlık normalde pek problem olmazken soğuk kış günlerinde biraz zorlayıcı hale gelebiliyor. İtiraf edelim, gerçekten de herkesin partneri veya sevgilisiyle birlikte romantik günler geçirdiği sırada biraz buruk hissetmemek elde olmuyor. Yalnızlığıyla mutlu olanların soğuk kış dönemini atlatmak için filmlerden destek alması gerekebilir.
İşte kış soğuklarına rağmen içinizi sıcacık yapacak ve size mutluluk verecek, tek başına izlenecek film önerileri!
1. How to Be Single (2016)
2. Legally Blonde (2001)
3. The Break-Up (2006)
4. When Harry Met Sally (1989)
5. Thelma & Louise (1991)
6. How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
7. La La Land (2016)
8. 10 Things I Hate About You (1999)
9. Frances Ha (2012)
10. The Holiday (2006)
11. Hidden Figures (2016)
