İlişkilerde En Cringe Bulduğun Şeyi Söylüyoruz!

İrem Coşkun
28.11.2025 - 23:46

Bazı çiftler vardır, storyler’de birbirine “Aşkımmm” diye seslenir; bazıları da telefonda sürekli tartışır. Ama itiraf edelim, herkesin içinde bir “Bu kadarı fazla!” dedirten cringe eşiği var! Bu testle senin sabrını en çok zorlayan o detayı buluyoruz. Hazırsan başlayalım. 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Söyle bakalım, hangi hitap şeklinden hiç hoşlanmazsın?

3. Dışarıda el ele dolaşmak hakkında ne düşünüyorsun?

4. Sevgilin profil fotoğrafına sizi birlikte koymak istiyor. Nasıl tepki verirsin?

5. Birinin sevgilisine “prensim/prensesim” dediğini duydun. Ne düşünürsün?

6. Partnerinin hangi tavrı senin ilişkiyi sorgulamana neden olur?

7. İlişkinin ilk ayında hediye olarak peluş ayıcık gelse...

8. Peki, sosyal medyada popüler olan çift akımları hakkında ne düşünüyorsun?

Aşkını magazin gündemi sananlar!

Senin sabrını en çok her şeyi herkese duyurma olayı zorluyor! Story paylaşan, “Aşkım, bir tanem sensiz olamam” diye yazan, sonra üç günün ardından ilişkisi biten tipler... 'İlişkiyi yaşa ama bana izlettirme' diyorsun. Çünkü sen sakin, cool, özel kalmayı seviyorsun. Kimsenin bilmediği, az kişinin şahit olduğu bir aşk senin idealin. Yani senin için romantizm, gizlilik demek! Çünkü biliyorsun, gerçek aşk sessiz daha güzel yaşanır.

Fazla yapmacık, mıçmıç bir ilişki...

Senin tüylerini diken diken eden şey, yapmacıklık! “Bebişim, kocişko, minnoşum” gibi kelimeler duyduğunda direkt cringe moduna geçiyorsun. İlişkide doğal olmak senin kırmızı çizgin, mıçmıç hallere tahammülün yok. Sıcakkanlı olmayı, samimiyeti ve özel anları seviyorsun ama şirinlik yapma çabası seni hemen uzaklaştırıyor. Senin için aşk samimi olmalı, ne fazla süslü ne de fazla düz.

TikTok çifti cringe'liği...

Senin için ilişki, trendlerle ölçülmez. Dans videoları, filtreli reels’lar, “Şimdi o beni kucağına alsın” challenge’ları… Sen bunlara asla tahammül edemezsin! Çünkü sen aşkın sosyal medya akımlarından uzak yaşanması gerektiğine inanıyorsun. Gerçek bağ, içten gelir; müzikle, filtreyle değil! Senin için romantizm, dışa değil, içe dönüktür. Bu akımları cringe buluyorsun ama itiraf edelim, bazen gizli gizli izleyip “Nasıl cesaret etmişler ya?” diyorsun.

