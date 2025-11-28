İlişkilerde En Cringe Bulduğun Şeyi Söylüyoruz!
Bazı çiftler vardır, storyler’de birbirine “Aşkımmm” diye seslenir; bazıları da telefonda sürekli tartışır. Ama itiraf edelim, herkesin içinde bir “Bu kadarı fazla!” dedirten cringe eşiği var! Bu testle senin sabrını en çok zorlayan o detayı buluyoruz. Hazırsan başlayalım. 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Söyle bakalım, hangi hitap şeklinden hiç hoşlanmazsın?
3. Dışarıda el ele dolaşmak hakkında ne düşünüyorsun?
4. Sevgilin profil fotoğrafına sizi birlikte koymak istiyor. Nasıl tepki verirsin?
5. Birinin sevgilisine “prensim/prensesim” dediğini duydun. Ne düşünürsün?
6. Partnerinin hangi tavrı senin ilişkiyi sorgulamana neden olur?
7. İlişkinin ilk ayında hediye olarak peluş ayıcık gelse...
8. Peki, sosyal medyada popüler olan çift akımları hakkında ne düşünüyorsun?
Aşkını magazin gündemi sananlar!
Fazla yapmacık, mıçmıç bir ilişki...
TikTok çifti cringe'liği...
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
