İlişkilerde En Cringe Bulduğun Şeyi Söylüyoruz!

Senin sabrını en çok her şeyi herkese duyurma olayı zorluyor! Story paylaşan, “Aşkım, bir tanem sensiz olamam” diye yazan, sonra üç günün ardından ilişkisi biten tipler... 'İlişkiyi yaşa ama bana izlettirme' diyorsun. Çünkü sen sakin, cool, özel kalmayı seviyorsun. Kimsenin bilmediği, az kişinin şahit olduğu bir aşk senin idealin. Yani senin için romantizm, gizlilik demek! Çünkü biliyorsun, gerçek aşk sessiz daha güzel yaşanır.