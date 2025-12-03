onedio
İlişkideki Tavırlarına Göre Hangi Çiçeksin?

03.12.2025 - 23:01

Aşk bir çiçek gibi değil midir? Her aşk kendi temposunda açar, kendi kokusunu taşır ve kendi rengini yansıtır! Hepimiz duygularımızı farkı bir şekilde gösteririz. Bu yüzden hangi çiçeğe benzediğimizi söyleyebilmek için bir ilişkide nasıl olduğumuzu bilmemiz gerekir.

Birlikte ilişkideki tavırlarını inceleyerek hangi çiçek olduğunu bulalım!

1. Başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi... Sana göre bir ilişkide en önemli şey nedir?

3. Sevgilinle vakit geçirme zamanı! Hangisini yaparken daha mutlu olursun?

4. Sevgilinle tartıştığın zaman tepkin nasıl oluyor?

5. Peki, sana göre aşk hangi renk?

6. Sevgilin sana hediye almış ama senin beklentini karşılamadı. Nasıl tepki verirsin?

7. Senin için ideal gün hangisi?

8. Sevildiğini hissettiğin bir zaman dilimini söyler misin?

Sadeliği ve gerçekliği yansıtan papatya!

Senin aşk anlayışına baktığımız zaman sade ve derin olduğunu görüyoruz. İçten, samimi ve doğal bir enerjin var! İlişkilerini abartıya kaçmadan yaşıyorsun. Sevdiğin insanla birlikteyken huzurlu hissediyorsun. Tutku da önemli ama ilk önce samimiyete bakarsın. Kırıldığında bir süre sessiz kalırsın. Partnerinle birlikte gülmeyi ve susmayı seversin. Bahar sabahı gibi bir aşkın var. Umut dolu ve içten! Dışarıdan sakin görünsen de köklerin çok derin. Bu yüzden sevgilin senin yanındayken huzur buluyor!

Tutkuyu ve cesareti yansıtan gül!

Aşkı deli dolu yaşayan bir insansın. Gösterişli bir ruhun var ama aynı zamanda hassas bir yana da sahipsin! Sevginde derinlik taşıyorsun. Duygularını saklayamazsın ve sevdiklerini korumak için savaşırsın. Aynı gül gibi! Partnerin ile ilişkinde bazen fırtınalı anlar olabiliyor ama aynı zamanda masalsı bir aşka sahipsiniz! Sevgini göstermenin şekli tutku... Tutku sayesinde canlı bir ilişkin var. Birlikte olduğun kişiye bu yanın ile enerji katıyorsun!

Zarifliği ve duygusallığı yansıtan orkide!

İnce ruhlu birisin! Duygularını belli ediyorsun ama ölçünü biliyorsun. İlişkilerinde derin bağlar kurarsın. Ama aynı zamanda kişisel alanını korursun. Hem zarif hem de dayanıklısın! Romantizm jestlerde değil; düşüncelerde gizlidir. Bazen mesafeli gözüküyor olabilirsin. Fakat bu duygularının çok özel olduğunu gösterir. Planlı aşklara karşısın, akış içinde olmayı seviyorsun. Aşk yüzeysel değildir. Kalpten gelen bir şey olmalı. Orkide az bulunur ama herkesin hafızasında yer edinir!

Huzur ve sadakati yansıtan lavanta!

Senin için aşk sakin, güvenli ve sıcacık bir alan! Lavanta gibi etrafa huzur saçıyorsun. İlişkilerde ani iniş çıkışlar istemiyorsun. İstikrarlı bir şekilde ilerlemeyi tercih edersin. Partnerin üzgün olduğu zaman direkt senin yanına gelir. Onu iyileştireceğini bilir. Güven senin doğanda var! Fakat bazen duygularını bastırabiliyorsun. Seninle ilişki kuran kişi seni sessiz bulur ama aynı zaman da derin bir mutluluk hisseder. Lavantanın kokusu gibi, senin de etkin uzun süre insanların üzerinde kalabilir!

Elif Nur Çamurcu - Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum.
