İlişkideki Tavırlarına Göre Hangi Çiçeksin?
Aşk bir çiçek gibi değil midir? Her aşk kendi temposunda açar, kendi kokusunu taşır ve kendi rengini yansıtır! Hepimiz duygularımızı farkı bir şekilde gösteririz. Bu yüzden hangi çiçeğe benzediğimizi söyleyebilmek için bir ilişkide nasıl olduğumuzu bilmemiz gerekir.
Birlikte ilişkideki tavırlarını inceleyerek hangi çiçek olduğunu bulalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi... Sana göre bir ilişkide en önemli şey nedir?
3. Sevgilinle vakit geçirme zamanı! Hangisini yaparken daha mutlu olursun?
4. Sevgilinle tartıştığın zaman tepkin nasıl oluyor?
5. Peki, sana göre aşk hangi renk?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevgilin sana hediye almış ama senin beklentini karşılamadı. Nasıl tepki verirsin?
7. Senin için ideal gün hangisi?
8. Sevildiğini hissettiğin bir zaman dilimini söyler misin?
Sadeliği ve gerçekliği yansıtan papatya!
Tutkuyu ve cesareti yansıtan gül!
Zarifliği ve duygusallığı yansıtan orkide!
Huzur ve sadakati yansıtan lavanta!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın