İlişkide Dengeyi Sağlayabiliyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.02.2026 - 03:17

Her ilişki bir terazidir: sevgi, ilgi, sorumluluk, fedakarlık... Hepsi dengede kaldığında ilişki sağlıklı yürür. Ancak bazen küçük dengesizlikler zamanla büyür; biri hep veren olur, diğeri hep alır hale gelebilir. Peki sizin ilişkinizde denge var mı?

Hadi teste!

