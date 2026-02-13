Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kıskanç mısın?

Kıskançlık bazen açık açık sahneye çıkar, bazen de “ben sadece merak ediyorum” kılığına girer. Kendini tamamen kıskanç görmeyebilirsin ama bazı küçük davranışlar vardır ki duyguların ipucunu verir. Aşağıdaki ifadeleri okurken dürüst ol. “Ben yapıyorum” dediklerin, seni sonuca götürecek.

Hadi teste!