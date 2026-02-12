Senin Zehirli Kişilik Özelliğin Hangisi?
Bazı özellikler vardır, ilk bakışta masum durur ama biraz yaklaştıkça ortamın havasını değiştirir. Kimi kontrol etmeyi sever, kimi kırıldığını saklayamaz, kimi de farkında olmadan herkesi yorar. Bu test, o gölgede kalan tarafına dürüstçe bakman için hazırlandı.
Hazırsan aynaya bakıyoruz.
