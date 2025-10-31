onedio
İbrahim Özkan Kimdir, Kaç Yaşında? Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 10:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Siyaset geçmişiyle tanınan Özkan, geçmişte MHP ve İYİ Parti saflarında yer almış, sonrasında İBB’de görev almış bir isim.

Peki İbrahim Özkan kimdir, kaç yaşında ve neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

İbrahim Özkan Kimdir?

İbrahim Özkan, 1975 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğdu. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yangın ve Afet Yönetimi üzerine yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yürüttü.

Özkan, Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. Ayrıca gençlik döneminde profesyonel futbol oynamış, yelken ve dalgıçlıkla ilgilenmiştir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

İbrahim Özkan Kaç Yaşında?

1975 doğumlu olan İbrahim Özkan, 49 yaşındadır.

İbrahim Özkan Nereli?

İbrahim Özkan aslen Trabzon’un Köprübaşı ilçesindendir.

İbrahim Özkan Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Soruşturmaya dair detaylar henüz paylaşılmadı ancak Özkan’ın ifadesinin alınmasının ardından adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

