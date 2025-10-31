İbrahim Özkan Kimdir, Kaç Yaşında? Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan Neden Gözaltına Alındı?

İbrahim Özkan, 1975 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğdu. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yangın ve Afet Yönetimi üzerine yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yürüttü.

Özkan, Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. Ayrıca gençlik döneminde profesyonel futbol oynamış, yelken ve dalgıçlıkla ilgilenmiştir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

İbrahim Özkan Kaç Yaşında?

1975 doğumlu olan İbrahim Özkan, 49 yaşındadır.

İbrahim Özkan Nereli?

İbrahim Özkan aslen Trabzon’un Köprübaşı ilçesindendir.