onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik “Ayna” Dizisinde Partner Oldu!

İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik “Ayna” Dizisinde Partner Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.09.2025 - 20:36

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Plus Türkiye, O3 Medya imzalı yeni dizisi “Ayna” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik’in yer aldığı projede, çiftin dramatik hikayesi ekranlara taşınacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik, Disney Plus Türkiye için hazırlanan “Ayna” adlı yeni dizide başrolü paylaşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik, Disney Plus Türkiye için hazırlanan “Ayna” adlı yeni dizide başrolü paylaşacak.

3 Medya imzalı bu iddialı projeyi Serkan Yörük kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor. Dizinin çekimlerine Ekim ayının ilk haftasında İstanbul ve çevresinde başlanması planlanıyor. İlk sezonu 8 bölüm olarak tasarlanan yapım, izleyicilere gerilim ve dramı bir arada sunmayı hedefliyor.

Dizide İbrahim Çelikkol, “Avukat Sarp” karakterini canlandıracak. Burcu Biricik ise Sarp’ın eşi “Serra” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizide İbrahim Çelikkol, “Avukat Sarp” karakterini canlandıracak. Burcu Biricik ise Sarp’ın eşi “Serra” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Çiftin iki çocukları bulunuyor ve dizinin merkezine, Serra’nın hayatında yaşanan şok edici bir gelişme yer alıyor. Bu olay, Sarp ve Serra’nın evliliklerinde yepyeni bir dönemin başlamasına neden oluyor. Senaryo, güçlü bir kadın-erkek çatışması üzerine kurulu ve karakterlerin yaşadığı dramatik dönüşümleri detaylı bir şekilde ekrana taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın