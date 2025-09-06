İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik “Ayna” Dizisinde Partner Oldu!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Plus Türkiye, O3 Medya imzalı yeni dizisi “Ayna” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik’in yer aldığı projede, çiftin dramatik hikayesi ekranlara taşınacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik, Disney Plus Türkiye için hazırlanan “Ayna” adlı yeni dizide başrolü paylaşacak.
Dizide İbrahim Çelikkol, “Avukat Sarp” karakterini canlandıracak. Burcu Biricik ise Sarp’ın eşi “Serra” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
