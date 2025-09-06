Yeşilçam Yıldızlarının İmkansızlar İçerisinde Yarattıkları Eserlere Dair İtirafları Tebessüm Ettirdi!
Yeşilçam denince akla hemen sıcak bir nostalji geliyor. O dönemde bugünkü gibi gelişmiş kameralar, ses sistemleri ya da teknolojik imkanlar yoktu. Hatta çoğu zaman kısıtlı bütçelerle, elverişsiz ortamlarda filmler çekildi. Oyuncular ve yönetmenler büyük fedakarlıklarla çalıştı, kimi zaman günlerce setlerde zorlu şartlara göğüs gerdi. Buna rağmen ortaya çıkan işler yalnızca dönemin değil, bugün hala izlenen ve sevilen yapımlar oldu.
Yeşilçam yıldızlarından o dönemleri anlattıkları bir röportajla karşınızdayız. İzlerken içiniz ısınacak…
Kaynak: Kuytu Sinema
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyiciler de yorumlarda buluştu ve övgüler yağdırdı. 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın