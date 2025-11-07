İBB İddianamesinin Açıklanacağı Gün Belli Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı ‘çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması’nda yeni gelişme yaşandı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu iddianamesinin 11 Kasım Salı günü açıklanacağını iddia etti.
İBB İddianamesi Ne Zaman Açıklanacak?
Fatih Atik'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
