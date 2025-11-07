onedio
İBB İddianamesinin Açıklanacağı Gün Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2025 - 23:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı ‘çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması’nda yeni gelişme yaşandı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu iddianamesinin 11 Kasım Salı günü açıklanacağını iddia etti. 

Gazeteci Fatih Açık, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında kritik iddiada bulundu. Atik, İBB iddianamesinin Salı günü açıklanacağını söyledi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in iddiası şöyle oldu: 

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolsuzlukla ilgili iddialar ve aylardır konuştuğumuz konularla ilgili nihayet çıkacak. Bu iddianame şu anda okunuyor. UYAP’a girildiğinde iddianameyi görebiliyorsunuz, ama içine girip okuyamıyorsunuz. Yazımı tamamlandı. Son kontrollerin ardından salı günü kamuoyuyla paylaşılacak. 11 Kasım Salı günü açıklanacak.'

Fatih Atik'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

