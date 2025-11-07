İBB İddianamesinin Açıklanacağı Gün Belli Oldu

Gazeteci Fatih Açık, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında kritik iddiada bulundu. Atik, İBB iddianamesinin Salı günü açıklanacağını söyledi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in iddiası şöyle oldu:

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolsuzlukla ilgili iddialar ve aylardır konuştuğumuz konularla ilgili nihayet çıkacak. Bu iddianame şu anda okunuyor. UYAP’a girildiğinde iddianameyi görebiliyorsunuz, ama içine girip okuyamıyorsunuz. Yazımı tamamlandı. Son kontrollerin ardından salı günü kamuoyuyla paylaşılacak. 11 Kasım Salı günü açıklanacak.'