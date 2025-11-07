Özgür Özel ve 12 İsmin Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te
12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Başkanı Erkan Baş'ın da olduğu 12 ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan dosya TBMM'de.
Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de var.
