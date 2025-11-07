onedio
article/comments
article/share
Özgür Özel ve 12 İsmin Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te

Özgür Özel ve 12 İsmin Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
07.11.2025 - 17:02

12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Başkanı Erkan Baş'ın da olduğu 12 ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan dosya TBMM'de.

Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 7 ayrı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı'na 11 milletvekilinin daha dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu

