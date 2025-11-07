onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Tutuklandı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2025 - 16:22

İBB hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. CHP’nin Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.

AYRINTILAR GELİYOR….

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP’nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP’nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlattığı ‘yolsuzluk’ soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında dün (6 Kasım Perşembe) gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
10
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın