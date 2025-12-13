onedio
Her Şeyi Son Dakikaya Bırakan Burçlar: Zamanla Araları Hiç İyi Değil!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 10:55

Kimi insanlar ajandasız bir adım atmaz, kimi ise 'Daha vakit var' cümlesini hayat felsefesi yapar. Son dakikacılık bazen stres, bazen de garip bir motivasyon kaynağıdır. İlginç olan şu ki bazı burçlar baskı olmadan harekete geçemez. Takvim sıkışmadan, alarm çalmadan ya da süre daralmadan odaklanmak onlar için neredeyse imkansızdır. 

İşte panik anında performansı yükselen, her şeyi son ana bırakan o burçlar!

İkizler

İkizler için zaman çizelgesi çoğu zaman kafa karışıklığıyla yarışır. Aynı anda çok fazla işle ilgilendiği için öncelik sıralaması yapmak zorlaşır. Bir işi erkenden bitirmek varken “sonra hallederim” düşüncesi ağır basar. O 'sonra' ise genellikle en son ana denk gelir.

İkizler’in son dakikacı tarafı plansızlıktan değil, dağınık zihinsel enerjiden kaynaklanır. İlham gelmeden harekete geçmek istemez. Baskı oluştuğunda ise bir anda hızlanır ve şaşırtıcı bir performans sergiler. Çoğu zaman çevresindekileri strese soksa da sonuç genellikle başarılı olur.

Yay

Yay burcu için hayat akışta yaşanır. Planlar yapılır ama o planlara birebir sadık kalmak pek mümkün olmaz. Yapılması gereken işler aklın bir köşesinde durur, fakat keyifli olan her şey her zaman daha önceliklidir. Sonuç olarak işler sessizce son ana doğru kayar.

Yay genellikle 'Bir şekilde yetişir' düşüncesiyle hareket eder. Risk almayı sever ve zaman baskısını fazla ciddiye almaz. Ancak süre daraldığında panik yerine hızlanmayı tercih eder. Son anda toparlanma konusunda oldukça yeteneklidir.

Balık

Balık burcu için zaman algısı biraz farklı çalışır. Günler hızla geçer, yapılacaklar listesi uzar ama Balık genellikle duygusal hâline göre hareket eder. Ruh hali uygun değilse, en basit işler bile ertelenir. Böylece görevler fark edilmeden son ana birikir.

Balık çoğu zaman ertelediğini fark eder ama kendine yüklenmez. 'Nasıl olsa hallederim' düşüncesi rahatlatıcı gelir. Ancak zaman daraldığında stres artar ve Balık bir anda yoğun bir çaba içine girer. İlginç şekilde bu baskı yaratıcılığı da tetikler.

Dilerseniz burçlara buradan da göz atabilirsiniz!

Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

