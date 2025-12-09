Kalbi Hiç Boş Kalmayan 3 Burç: Aşk Onların Peşini Asla Bırakmıyor!

Terazi burcu, ilişkilerin sosyal kelebek hâli. Aşka doğuştan yatkın, romantik ve uyumlu bir enerjiye sahip olduğu için insanların ona çekilmesi hiç zor değil. Terazi bir ilişkiden çıktığında bile etrafında “düşünmüş ama söylememiş” hayran kitlesi olabilir. Çünkü Terazi sadece sevdiği kişiye değil, ilişkiye de güzel davranır: kibar, anlayışlı, özenli... Bu yüzden biri bittiğinde yenisi hemen sıraya girer.

Terazi’nin kalbi boş kalmaz çünkü o aşka inanır. Ne kadar kırılmış olursa olsun, “Belki de daha iyisi vardır” diyerek kapısını açık bırakır. İşte o kapıdan biri mutlaka girer. Terazi aramaz, talipleri gelir.