Hayat Kalitenizi Artıracak 10 Mini Değişiklik

etiket Hayat Kalitenizi Artıracak 10 Mini Değişiklik

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
25.08.2025 - 12:01

Hayat kalitemizi artırmak için dev yatırımlar yapmaya ya da radikal kararlar almaya gerek yok. Bazen küçük dokunuşlar, günümüzün tamamını bambaşka hissettirebiliyor. Peki nedir bu mini dokunuşlar?

1. Sabah saatlerinde perdeleri muhakkak açın.

Güne doğal ışıkla başlamak hem ruh halinizi hem biyolojik saatinizi toparlar. Gözünüz kamaşsa bile açın o perdeyi. Beyniniz günün başladığı sinyalini alır böylelikle.

2. Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmaya gerek var mı? Bizce pek gerek yok!

Sabah uyanınca alarmı kapatıp direkt sosyal medyaya dalmak güne stresle başlamanın garantili yolu. İlk 15 dakikayı kendinize ayırın, esneyin, bir bardak su için ve gerekirse boş boş tavana bakın ama ekrandan uzak durun.

3. Alarm demişken: Alarm sesinizi muhakkak değiştirin.

O gıcık “bip bip” sesiyle uyanmak yerine sizi germeyecek bir müzik seçin. Sabah modunuz direkt değişir ve gününüze borçlu olduğunuz bir kavga borcunuz kalmaz! 😅

4. Hazır mevsimi gelmişken: Üzüm ile tatlı krizini geçiştirmeniz mümkün. Nasıl mı?

4. Hazır mevsimi gelmişken: Üzüm ile tatlı krizini geçiştirmeniz mümkün. Nasıl mı?

Tatlı kriziniz geldiğinde çikolataya abanmak yerine üzümü buzluğa atın. Önce üzümleyi ayıklayın, üstüne limon suyu dökün ve buzluğa atın. Dilerseniz erik gibi üstüne tuz dökerek de yiyebilirsiniz. Soğuk, tatlı ve minik porsiyonlu bir atıştırmalık oluyor.

5. Kaybedebileceğiniz şeyleri koymak için küçük kutular alın.

5. Kaybedebileceğiniz şeyleri koymak için küçük kutular alın.

Mesela tırnak makası ya da şeffaf bant lazım olduğunda evin bir köşesine saklanır sanki ve hiçbir şekilde bulunmaz. Bu yüzden küçük şeyleri hemen bulabilmek için bir kutuya koyun. Çekmeceli ve bölmeli kutular çok iş görür. Hem ararken sinirlenmezsiniz!

6. Günde en az 8 bardak su için.

Kulağa klişe gelebilir ama çoğumuz halen yeterince su içmiyoruz. Yorgunluk, baş ağrısı, odaklanma sorunları… Sebebi bazen sadece susuzluk. Yanınızda şişe taşıyın ya da her fırsat bulduğunuzda bir bardak su için. Faydasını uzun vadede göreceksiniz.

7. Su içmeyi hatırlatan mini uygulamalar var. Bu uygulamalardan birini kurup düzenli su içme alışkanlığı kazanabilirsiniz.

Beyninizin sizi kandırmasına izin vermeyin. Günde en az 8 bardak su içmek enerjinizi ve odak gücünüzü ciddi şekilde toparlar. Telefonunuza indireceğiniz mini bir su içme hatırlatıcısı ile bu alışkanlığı edinmeniz kolay olacak.

8. Cebinizde bozuk para taşımayın, onları evde bir kavanoza koyun.

8. Cebinizde bozuk para taşımayın, onları evde bir kavanoza koyun.

Bozuk paralar ağırlık yapar, cüzdanı şişirir, çantayı karıştırırken ses çıkarır ve gereksiz stres yaratır. Varsa direkt kumbaraya atın, birikince sürpriz kahve parası olur. Fena mı?

9. Çamaşır katlarken hızlanmak için tek bir şarkı açın. Neden mi?

Çamaşır katlarken o esnada sizi hareketlendirecek bir şarkı açın ama sadece o şarkı olsun. Şarkı bitene kadar çamaşırları katlama challenge'ını başlatın. Aslında ne kadar hızlı bitirebildiğinizi göreceksiniz. Bunu farklı bir ev işi yaparken de uygulayabilirsiniz.

10. Şarj kablosunu kablo tutucu ile sabitleyin.

10. Şarj kablosunu kablo tutucu ile sabitleyin.

Gece şarj kablosu nereye gitti diye sağa sola uzanma derdi bitsin diye bunu öneriyoruz. Küçük bir kablo tutucu ya da bant sabah sinirlerini korumaya yardımcı olur!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
