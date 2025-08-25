Hayat Kalitenizi Artıracak 10 Mini Değişiklik

Çamaşır katlarken o esnada sizi hareketlendirecek bir şarkı açın ama sadece o şarkı olsun. Şarkı bitene kadar çamaşırları katlama challenge'ını başlatın. Aslında ne kadar hızlı bitirebildiğinizi göreceksiniz. Bunu farklı bir ev işi yaparken de uygulayabilirsiniz.