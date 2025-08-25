Hayat Kalitenizi Artıracak 10 Mini Değişiklik
Hayat kalitemizi artırmak için dev yatırımlar yapmaya ya da radikal kararlar almaya gerek yok. Bazen küçük dokunuşlar, günümüzün tamamını bambaşka hissettirebiliyor. Peki nedir bu mini dokunuşlar?
1. Sabah saatlerinde perdeleri muhakkak açın.
2. Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmaya gerek var mı? Bizce pek gerek yok!
3. Alarm demişken: Alarm sesinizi muhakkak değiştirin.
4. Hazır mevsimi gelmişken: Üzüm ile tatlı krizini geçiştirmeniz mümkün. Nasıl mı?
5. Kaybedebileceğiniz şeyleri koymak için küçük kutular alın.
6. Günde en az 8 bardak su için.
7. Su içmeyi hatırlatan mini uygulamalar var. Bu uygulamalardan birini kurup düzenli su içme alışkanlığı kazanabilirsiniz.
8. Cebinizde bozuk para taşımayın, onları evde bir kavanoza koyun.
9. Çamaşır katlarken hızlanmak için tek bir şarkı açın. Neden mi?
10. Şarj kablosunu kablo tutucu ile sabitleyin.
