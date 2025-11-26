Hatalardan Öğrenip Olgunlaşmak
Hata yaptığında kara kara düşünmek, yağmurdan kaçarken kendi gölgene sığınmaya benzer ne ıslanmaktan korur ne de güneşi geri getirir. İnsan yanılır, çünkü insan yürür; yol alan herkes gibi bazen yanlış patikaya sapar, bazen ayağı kayar.
Fakat çamura düşmekle kirlenmez ruh; asıl kir, o çamurun içinde kendi kendini cezalandırarak debelenmektir, yatmaktır.
O çatlaktan içeri süzülen ışık, insana yeniden başlama kudreti ve tecrübe verir...
