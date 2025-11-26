Hatalardan Öğrenip Olgunlaşmak

Geçmiş, kaderdir, ardımızda bıraktığımız ayak izleridir; sabittir, değişmez. Fakat şimdi atacağımız adım, geleceğin kumuna ilk kez düşecek bir işarettir. Hatalar, doğru ele alındıklarında insanı yoğuran ve ham taşını yontarak olgunlaştıran görünmez bir ustanın elleri gibidir hem şekillendirir hem güçlendirir... Kendini çamurda değil, o hatanın içinden geçerek ve o hatayı geride bırakarak bulursun. Ve yolun şaştığı yerler, çoğu zaman insanın kendi hakikatine en çok yaklaştığı virajlardır...

