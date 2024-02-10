Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün ABD Film Arşivinden Alınan Görüntüsü Renklendirildi ve Düzenlendi

Türkiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri, ülkenin eğitim alanındaki en büyük reformlarından biri olarak kabul edilir. 1940'lı yıllarda hayata geçirilen bu proje, kırsal kesimde yaşayan çocuklara kaliteli eğitim sağlama hedefiyle başlatılmıştır. Köy Enstitüleri, sadece okuma-yazma öğretmekle kalmayıp, öğrencilere tarım, hayvancılık gibi pratik beceriler de kazandırmayı amaçlamıştır. Bu sayede hem eğitim seviyesi yükseltilmiş, hem de köylerin kalkınmasına katkı sağlanmıştır. 1950'li yıllarda kapatılan Köy Enstitüleri, bugün hala tartışılan bir konudur.