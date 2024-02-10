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Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün ABD Film Arşivinden Alınan Görüntüsü Renklendirildi ve Düzenlendi

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün ABD Film Arşivinden Alınan Görüntüsü Renklendirildi ve Düzenlendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 21:13

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Türkiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri, ülkenin eğitim alanındaki en büyük reformlarından biri olarak kabul edilir. 1940'lı yıllarda hayata geçirilen bu proje, kırsal kesimde yaşayan çocuklara kaliteli eğitim sağlama hedefiyle başlatılmıştır. Köy Enstitüleri, sadece okuma-yazma öğretmekle kalmayıp, öğrencilere tarım, hayvancılık gibi pratik beceriler de kazandırmayı amaçlamıştır. Bu sayede hem eğitim seviyesi yükseltilmiş, hem de köylerin kalkınmasına katkı sağlanmıştır. 1950'li yıllarda kapatılan Köy Enstitüleri, bugün hala tartışılan bir konudur.

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1941-1947 yılları arasında hizmet veren ve Türkiye'nin 15. köy enstitüsü olan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün ABD Film Arşivi'nden alınan görüntüleri renklendirildi ve düzenlendi.

1941-1947 yılları arasında hizmet veren ve Türkiye'nin 15. köy enstitüsü olan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün ABD Film Arşivi'nden alınan görüntüleri renklendirildi ve düzenlendi.

1946 yılında çekilmiş bu görüntüler, günümüz eğitim sistemi üzerine uzun uzun düşündürdü.

1946 yılında çekilmiş bu görüntüler, günümüz eğitim sistemi üzerine uzun uzun düşündürdü.

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