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Hani İddialar Asılsızdı: Eşini Aldattığı Öne Sürülen Survivor Efecan'la Yağmur Banda Fena Yakalandı!

Hani İddialar Asılsızdı: Eşini Aldattığı Öne Sürülen Survivor Efecan'la Yağmur Banda Fena Yakalandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.05.2025 - 23:45

Survivor 2025 yarışmasına erkenden veda eden Efecan Dianzenza gündeme bomba gibi düştü. Efecan'ın aldatma iddialarının olay olması sonrası 8 yıllık eşi Duygu'dan manidar bir paylaşım geldi. Efecan'ın sessizliğini koruduğu anlarda Yağmur Banda 'iddialar asılsızdır' dedi. 

İkili arasındaki yasak aşk dedikodusunun başını alıp gittiği anlarda Blog Yağmuru ve Gossip Pasta sayfalarına İzmir'de kadrajlara yakalanan Efecan ve Yağmur'un fotoğrafları yağdı.

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Survivor macerası kısa süren Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık hayat arkadaşı Duygu Dianzenza'yla aralarının bozuk olduğu öne sürüldü.

Survivor macerası kısa süren Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık hayat arkadaşı Duygu Dianzenza'yla aralarının bozuk olduğu öne sürüldü.

2017 yılında nikah masasına oturup 14 Kasım 2020 tarihinde kızlarını kucaklarına alan çift soğukluk nedeninin de yasak aşk olduğu iddia edildi. Duygu'nun da eşiyle olduğu kareleri sosyal medya hesabından silmesi iddiaları kuvvetlendirdi. 

İddiaların sabah saatlerinden itibaren alevlenmesinin ardından Duygu Dianzenza ''Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım.' ifadelerini kullandı.

"Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın."

Efecan'ın sessizliğini koruduğu anlarda yasak aşk odağındaki Yağmur Banda sert bir çıkışla tepki gösterdi.

Efecan'ın sessizliğini koruduğu anlarda yasak aşk odağındaki Yağmur Banda sert bir çıkışla tepki gösterdi.

Banda ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ce maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum...'  açıklamasında bulunup tüm iddiaları yalanladı. 

Efecan ile Yağmur’un Antalya’da birlikte görüldüğü iddiası da konuşulanlar arasında yer aldı.

Detaylar:

Yasak aşk iddiası reddedildi ancak Efecan ve Yağmur ikilisi kameralardan kaçamadı.

Yasak aşk iddiası reddedildi ancak Efecan ve Yağmur ikilisi kameralardan kaçamadı.

İkili hakkındaki iddiaları gören takipçiler adeta telefonlarına sarıldı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları da İzmir'de gördükleri Efecan ve Yağmur'u fotoğraflayıp Blog Yağmuru ve Gossip Pasta sayfalarına gönderdi.

Gündeme bomba gibi düşen ikiliyi gören onlarca kişi de soluğu sosyal medyada aldı.

Gündeme bomba gibi düşen ikiliyi gören onlarca kişi de soluğu sosyal medyada aldı.

Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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