Hani İddialar Asılsızdı: Eşini Aldattığı Öne Sürülen Survivor Efecan'la Yağmur Banda Fena Yakalandı!

2017 yılında nikah masasına oturup 14 Kasım 2020 tarihinde kızlarını kucaklarına alan çift soğukluk nedeninin de yasak aşk olduğu iddia edildi. Duygu'nun da eşiyle olduğu kareleri sosyal medya hesabından silmesi iddiaları kuvvetlendirdi.

İddiaların sabah saatlerinden itibaren alevlenmesinin ardından Duygu Dianzenza ''Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım.' ifadelerini kullandı.