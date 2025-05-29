Hani İddialar Asılsızdı: Eşini Aldattığı Öne Sürülen Survivor Efecan'la Yağmur Banda Fena Yakalandı!
Survivor 2025 yarışmasına erkenden veda eden Efecan Dianzenza gündeme bomba gibi düştü. Efecan'ın aldatma iddialarının olay olması sonrası 8 yıllık eşi Duygu'dan manidar bir paylaşım geldi. Efecan'ın sessizliğini koruduğu anlarda Yağmur Banda 'iddialar asılsızdır' dedi.
İkili arasındaki yasak aşk dedikodusunun başını alıp gittiği anlarda Blog Yağmuru ve Gossip Pasta sayfalarına İzmir'de kadrajlara yakalanan Efecan ve Yağmur'un fotoğrafları yağdı.
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Survivor macerası kısa süren Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık hayat arkadaşı Duygu Dianzenza'yla aralarının bozuk olduğu öne sürüldü.
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Efecan'ın sessizliğini koruduğu anlarda yasak aşk odağındaki Yağmur Banda sert bir çıkışla tepki gösterdi.
Yasak aşk iddiası reddedildi ancak Efecan ve Yağmur ikilisi kameralardan kaçamadı.
Gündeme bomba gibi düşen ikiliyi gören onlarca kişi de soluğu sosyal medyada aldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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