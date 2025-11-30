Hangisinin Tanımı Üretim Sürecinde Kullanılan Robottur?
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 200 bin TL değerindeki Hangisinin tanımı üretim sürecinde kullanılan robottur? sorusu soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangisinin tanımı üretim sürecinde kullanılan robottur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın